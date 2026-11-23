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अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जय क्लेटन ने रविवार को एबीसी न्यूज के कार्यक्रम 'दिस वीक' में बातचीत के दौरान कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के मित्र नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन अमेरिका के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा, "यूक्रेन के मामले में वह अमेरिका के दोस्त नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं।"हालांकि, क्लेटन ने ट्रंप की ओर से पुतिन को दोस्त कहे जाने का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों- अमेरिका, रूस और चीन के नेताओं के बीच बातचीत के संदर्भ में दोस्त शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह उचित था।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पुतिन को दोस्त कहने के अपने बयान का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाना बेहतर है, जिनके पास 4,000 परमाणु हथियार हैं, बजाय इसके कि उन्हें दुश्मन बनाया जाए।हालांकि, शुक्रवार को जब ट्रंप से दोबारा पूछा गया कि क्या पुतिन पूरे अमेरिका के दोस्त हैं, तो उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा, "मैं अमेरिका की ओर से इस बारे में नहीं बोल सकता।"रूस ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला शुरू किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। रूस का यूक्रेन के करीब पांचवें हिस्से पर नियंत्रण है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक पूर्वी यूक्रेन के पूरे डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने की अपनी मांग नहीं छोड़ी है। यह मांग शांति समझौते की राह में बड़ी चुनौती बनी हुई है।ट्रंप की ओर से पुतिन को दोस्त बताए जाने पर यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस बयान पर असहमति जताते हुए कहा, "श्रीमान पुतिन हमारे दोस्त नहीं हैं और कभी होंगे भी नहीं।" वहीं, गुरुवार को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। वह कंधे उचकाकर वहां से चले गए।