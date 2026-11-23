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सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) और संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) की फंडिंग को लेकर राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी संसद में बजट विवाद फिलहाल गतिरोध में फंसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व का चुनाव एक दिसंबर को होना है। विज्ञापन अमेरिका में संघीय सरकार के बजट को लेकर जारी गतिरोध का असर क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान हवाई यातायात पर पड़ सकता है। सरकार की फंडिंग की समयसीमा 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है। यदि इससे पहले बजट पर सहमति नहीं बनी और सरकारी कामकाज ठप हुआ तो हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच करने वाले कर्मचारियों और हवाई यातायात नियंत्रकों को बिना वेतन काम करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि कर्मचारियों की कमी के कारण उड़ानें भी रद्द हो सकती हैं।

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विश्व रिकॉर्ड: ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं का कमाल, शरीर के बाहर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर सात हफ्ते तक जिंदा रहा लिवर

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शोधकर्ताओं ने मानव शरीर के बाहर एक दान किए गए लिवर को सात दिन नहीं, बल्कि रिकॉर्ड सात सप्ताह तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जीवित रखकर चिकित्सा जगत में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सिडनी विवि और प्रख्यात ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. कार्लो पुलितानो के नेतृत्व वाली टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के नाम था, जिन्होंने लिवर को लगभग दो सप्ताह तक बाहर जीवित रखा था।



कृत्रिम शरीर जैसी मशीन से कारनामा

वैज्ञानिकों ने लिवर को एक्सटेंडेड ऑर्गन परफ्यूजन सिस्टम से जोड़ा। स्वचालित पंपों और सेंसरों वाली यह मशीन शरीर के सामान्य तापमान (37 डिग्री) पर पर लिवर को लगातार रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती रही, जिससे लंबे समय लिवर जिंदा रहा। कुल 55 मानव लिवर पर यह प्रयोग किया गया, जिसमें से एक लिवर पूरे सात सप्ताह तक जीवित रहा।

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