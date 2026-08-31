फास्ट फैशन से दूरी: अमेरिका में खुद फ्लेक्स उगाकर कपड़े बना रहीं ईव ओग्डेन शब, क्यों चुना पुराना तरीका?

विज्ञापन

बाजार आज जहां ऐसे परिधानों से पटा पड़ा है जिसमें सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अमेरिका के वरमोंट में रहने वाली ईव ओग्डेन शब फास्ट फैशन से दूरी बनाने की अनूठी पहल कर रही हैं। अपने घर के पीछे बगीचे में खुद फ्लेक्स उगाती है, जिसका इस्तेमाल लिनन बनाने में होता है। फसल तैयार होने के बाद वह इसका सूत निकालती हैं और उससे अपने परिधान तैयार करती हैं।