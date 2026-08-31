पश्चिम एशिया तनाव: अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम एकता का आह्वान, खामेनेई ने किससे और क्यों की ऐसी अपील; हालात कैसे?

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नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका से क्यों निकाला गया?

होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर को निशाना बनाया गया

वेस्ट बैंक में पत्रकारों पर हमला

गाजा में इस्राइली हमले में दो फलस्तीनी मारे गए

अमेरिका ने होर्मुज में ईरानी रॉकेट लांचरों पर हमला किया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने इस्लामी देशों के शासकों से कहा कि वे 'अपने असली दुश्मन को पहचानें, उसकी योजनाओं को समझें और उसका सामना करें'। सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने यह जानकारी दी।छह महीने पहले अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया था। इस हमले में खामेनेई के पिता और ईरान के कई दूसरे वरिष्ठ नेता मारे गए थे। इसके बाद भी खामेनेई को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। उन्होंने यह बात तेहरान में हुए एक सम्मेलन में शामिल धार्मिक नेताओं को लिखे पत्र में कही।युद्ध के बाद इस्लामी देशों के बीच मतभेद सामने आए हैं। ईरान ने पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही भी सीमित कर दी। तेहरान क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करता रहा है।इस्राइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा कि उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे बड़े बेटे को अमेरिका से तुरंत बाहर निकाला। उन्हें धमकी मिली थी। शिन बेट ने रविवार को जारी एक छोटे बयान में इसकी पुष्टि की। उसने कहा कि यायर नेतन्याहू को 'गंभीर धमकी' मिली थी। एजेंसी ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। हालांकि, प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते एक इस्राइली टेलीविजन चैनल से कहा था कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की थी। उनके कार्यालय ने रविवार को इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।यायर नेतन्याहू 2023 में मियामी चले गए थे। गाजा, लेबनान और ईरान में इस्राइल के युद्ध के दौरान वह ज्यादातर समय देश से बाहर रहे। वह अक्सर अपने पिता के अनौपचारिक सलाहकार के रूप में काम करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर आलोचकों पर उनकी टिप्पणियों को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है।ब्रिटिश सेना की ओर से संचालित एक निगरानी एजेंसी ने बताया कि शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में ओमान के खासाब के उत्तर में एक अज्ञात वस्तु ने तेल टैंकर जहाज को निशाना बनाया। ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संगठन ने कहा कि जहाज अंदर की ओर जा रहा था। किसी के हताहत होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। संगठन ने कुछ सैन्य अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। इस हमले की तुरंत किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली।इस्राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के मध्य हिस्से में शनिवार को बस्ती बसाने वालों (शेटलर्स) ने पत्रकारों की एक टीम पर हमला किया। उस समय यह टीम एक फलस्तीनी महिला का इंटरव्यू कर रही थी। महिला ने कहा था कि उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।एनबीसी के अनुसार, संवाददाता मैट ब्रैडली, दो अन्य कर्मचारियों और महिला का चोटों के लिए इलाज किया गया। उनकी चोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। एनबीसी ने एक वीडियो भी साझा किया। इसमें नकाब पहने लोग डंडे लेकर समाचार दल की ओर आते और उनके वाहनों पर हमला करते दिख रहे हैं।इस्राइली सेना ने कहा कि उसे फलस्तीनियों के घायल होने की खबरों की जानकारी है। इनमें एक फलस्तीनी महिला भी शामिल है, जिसे ऐसी चोटें आई हैं जो जानलेवा नहीं हैं। सेना ने पत्रकारों की टीम पर हुए हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस्राइल के प्रधानमंत्री ने शनिवार को वेस्ट बैंक में बस्ती बसाने वालों की हिंसा की निंदा की। यह उनकी ऐसी दुर्लभ प्रतिक्रिया थी। इन हमलों को लेकर नेतन्याहू की अमेरिका ने भी आलोचना की है।इस्राइली बस्ती बसाने वालों ने शनिवार को वेस्ट बैंक के एक फलस्तीनी गांव से एक ब्रिटिश कार्यकर्ता को पकड़ लिया। उसके वकील ने रविवार को यह जानकारी दी। वकील के अनुसार, उसे एक शेड में बंद किया गया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह साफ नहीं है कि उसे क्यों पकड़ा गया। बस्ती बसाने वालों ने आरोप लगाया कि फिन जोगिन ने एक बच्चे पर हमला किया। वकील इनबार शेक्ड वार्डी ने इस आरोप से इनकार किया।गाजा के पश्चिमी हिस्से में दीर अल-बला में लोगों के एक समूह पर इस्राइली हमला हुआ। इसमें तीन साल के बच्चे और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस्राइली सेना ने उस व्यक्ति को हमास का सदस्य बताया। इस्राइली सेना ने कहा कि वह व्यक्ति 'तुरंत खतरा पैदा कर रहा था'। हालांकि, उसने इसका कोई सबूत नहीं दिया।अल-अक्सा शहीद अस्पताल के अनुसार, एक और फलस्तीनी घायल हुआ। घायलों और मृतकों को इसी अस्पताल में लाया गया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस्राइली गोलीबारी में कम से कम 1,318 फलस्तीनी मारे गए हैं। यह आंकड़ा उस नाजुक संघर्षविराम के बाद का है, जिसने इस्राइल और हमास के बीच दो साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश की थी।अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के रॉकेट लांचर पर हमला किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह एक महीने में अमेरिका की पहली सैन्य कार्रवाई है।ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसियों ने जलडमरूमध्य में लारक द्वीप के पास धमाकों की आवाज सुनाई देने की खबर दी। अधिकारी के अनुसार, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागने की तैयारी करते देखे गए थे। अधिकारी ने संवेदनशील सैन्य गतिविधियों की जानकारी देने के लिए नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी।अमेरिकी सेना ने पिछले हफ्ते जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय जहाजों के आने-जाने वाले रास्तों से समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने का काम पूरा किया था। ईरान के सरकारी प्रसारक पर प्रसारित रिवोल्यूशनरी गार्ड के बयान में कहा गया, हमारे कई लड़ाकों और देशवासियों के शहीद होने और घायल होने की जानकारी है। बयान में कहा गया, इस हमले के बाद हमलावर को सजा दी जाएगी।