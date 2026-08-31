पीएम मोदी का किर्गिस्तान दौरा लाइव: SCO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, कई देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात

08:41 AM, 31-Aug-2026

बिश्केक में किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी?

किर्गिस्तान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बिश्केक में 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' से बातचीत करेंगे। इसके बाद वह महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने 2015 में किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। पीएम मोदी आज छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खेलों को दुनिया के सामने पेश करता है।