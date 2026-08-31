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पीएम मोदी का किर्गिस्तान दौरा लाइव: SCO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, कई देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात

Mon, 31 Aug 2026 08:38 AM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बिश्केक
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बिश्केक Published by: शिवम गर्ग Updated Mon, 31 Aug 2026 08:38 AM IST
खास बातें

पीएम मोदी का किर्गिस्तान दौरा लाइव अपडेट्स: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं। यहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और संगठन के कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एयरपोर्ट पर किर्गिस्तान के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष अदिलबेक कासिमालियेव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक किर्गिज नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। हर छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहे...

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PM Modi Bishkek, Kyrgyzstan Visit for SCO Summit, Set to Meet Leaders of Russia, Iran and Other Member States
बिश्केक में भारतीय समुदाय से मिलते पीएम मोदी - फोटो : @ANI

लाइव अपडेट

08:41 AM, 31-Aug-2026

बिश्केक में किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी?

किर्गिस्तान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बिश्केक में 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' से बातचीत करेंगे। इसके बाद वह महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने 2015 में किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। पीएम मोदी आज छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खेलों को दुनिया के सामने पेश करता है।

08:35 AM, 31-Aug-2026

पीएम मोदी का किर्गिस्तान दौरा लाइव: SCO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, कई देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात

पीएम मोदी का किर्गिस्तान दौरा लाइव अपडेट्स: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं। यहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और संगठन के कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एयरपोर्ट पर किर्गिस्तान के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष अदिलबेक कासिमालियेव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक किर्गिज नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। हर छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहे...
 
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