विदेश के समाचार: साइप्रस फेरी हादसे में 8 की मौत, 22 लापता; आइसलैंड के लोगों का ईयू में शामिल होने से इनकार

उत्तरी साइप्रस के तट के पास रविवार को करीब 270 यात्रियों और चालक दल को लेकर जा रही एक फेरी समुद्र में पलट गई। हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 237 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 22 लोग अभी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। फेरी के प्रस्थान के 15 मिनट बाद ही उसमें पानी भरने लगा था। खराब मौसम को संभावित कारण बताया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने जांच के तहत फेरी के कप्तान समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया है। हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है।

विज्ञापन





आइसलैंड के लोगों का ईयू में शामिल होने से इनकार

आइसलैंड के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकारी प्रसारक आरयूवी ने बताया कि अभी कुछ मतों की गिनती बाकी है, लेकिन इनके नतीजे से परिणाम बदलने की उम्मीद नहीं है। सरकार ने सदस्यता को व्यापार युद्धों और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए इसे अब या कभी नहीं का मौका करार दिया था।