अमेरिका-ईरान जंग में खतरनाक मोड़: तेहरान बोला- नई रणनीति से हिला देंगे यूएस की नींव, ट्रंप ने दी चेतावनी

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने बुधवार को चेतावनी दी कि दोनों देशों के बीच हालिया तनाव बढ़ने के बाद तेहरान अमेरिका के साथ जारी संघर्ष में 'नई रणनीति' अपनाएगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए रेजाई ने कहा कि आप जल्द ही देखेंगे कि युद्ध के मैदान, कूटनीति और आर्थिक नाकेबंदी का सामना करने में ईरान की नई रणनीति आपकी नींव हिला देगी।

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