विदेश के समाचार: अमेरिका के वर्जीनिया के प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी, एक वयस्क घायल; सभी बच्चे सुरक्षित
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 03 Sep 2026 02:10 AM IST
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अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के एक प्राथमिक स्कूल में बुधवार सुबह हुई गोलीबारी में एक वयस्क घायल हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ है। वायनेसबोरो सिटी काउंसिल के सदस्य जिम वुड ने फोन पर बताया कि यह घटना अलग-थलग थी और गोली चलाने वाला अब कोई खतरा नहीं है। वुड के निर्वाचन क्षेत्र में वेस्टवुड हिल्स एलीमेंट्री स्कूल आता है। उन्होंने संदिग्ध की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार किया।
वुड ने कहा, “यह दो लोगों के बीच हुई घटना है।” वह बुधवार सुबह पास में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे और सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद वह एक चर्च गए, जहां उन्होंने बताया कि बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया जा रहा था। वुड ने कहा कि घायल वयस्क को अस्पताल ले जाया गया है और उसकी चोटें जानलेवा नहीं हैं।
वर्जीनिया राज्य पुलिस की प्रवक्ता रॉबिन लॉसन ने भी पुष्टि की कि शुरुआती जानकारी के अनुसार एक वयस्क घायल हुआ है और किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है। वायनेसबोरो पुलिस ने अभी तक गोलीबारी के संबंध में विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, लॉसन ने कहा कि बुधवार दोपहर तक पुलिस की ओर से बयान जारी किया जाएगा। वुड ने कहा कि वह संदिग्ध की पहचान नहीं बता सकते और यह भी पुष्टि नहीं कर सकते कि उसका घायल व्यक्ति से कोई संबंध था या नहीं।
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वुड ने कहा, “यह दो लोगों के बीच हुई घटना है।” वह बुधवार सुबह पास में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे और सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद वह एक चर्च गए, जहां उन्होंने बताया कि बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया जा रहा था। वुड ने कहा कि घायल वयस्क को अस्पताल ले जाया गया है और उसकी चोटें जानलेवा नहीं हैं।
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वर्जीनिया राज्य पुलिस की प्रवक्ता रॉबिन लॉसन ने भी पुष्टि की कि शुरुआती जानकारी के अनुसार एक वयस्क घायल हुआ है और किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है। वायनेसबोरो पुलिस ने अभी तक गोलीबारी के संबंध में विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, लॉसन ने कहा कि बुधवार दोपहर तक पुलिस की ओर से बयान जारी किया जाएगा। वुड ने कहा कि वह संदिग्ध की पहचान नहीं बता सकते और यह भी पुष्टि नहीं कर सकते कि उसका घायल व्यक्ति से कोई संबंध था या नहीं।
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हमले से रूस पर भड़का जर्मनी, राजनयिक तलब
जर्मनी ने पिछले महीने लीपजिग एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। इसके जवाब में बर्लिन ने एक रूसी वाणिज्य दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र को बंद करने का आदेश दिया है। जर्मन सरकार का कहना है कि वह रूस की किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, पर मास्को के ये हाइब्रिड हमले अपने राजनीतिक उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे। इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने मास्को में जर्मनी के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। बुधवार देर रात जर्मनी के दक्षिणी शहर आग्सबर्ग में रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात वस्तु में हुए धमाके में दो यूक्रेनी नागरिक घायल हो गए।
जर्मनी ने पिछले महीने लीपजिग एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। इसके जवाब में बर्लिन ने एक रूसी वाणिज्य दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र को बंद करने का आदेश दिया है। जर्मन सरकार का कहना है कि वह रूस की किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, पर मास्को के ये हाइब्रिड हमले अपने राजनीतिक उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे। इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने मास्को में जर्मनी के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। बुधवार देर रात जर्मनी के दक्षिणी शहर आग्सबर्ग में रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात वस्तु में हुए धमाके में दो यूक्रेनी नागरिक घायल हो गए।