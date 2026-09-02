जर्मनी में धमाके के बाद स्टेशन बंद: संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद रोकी गईं ट्रेनें, जांच में जुटे सुरक्षाकर्मी

जर्मनी के जर्मनी के दक्षिणी शहर ऑग्सबर्ग में मुख्य ट्रेन स्टेशन के पास धमाका होने और स्टेशन के अंदर एक संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद पुलिस ने पूरे ट्रांसपोर्ट हब को बंद कर दिया। इसके चलते ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया और स्टेशन के आसपास सड़क यातायात तथा सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ।

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