जर्मनी में धमाके के बाद स्टेशन बंद: संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद रोकी गईं ट्रेनें, जांच में जुटे सुरक्षाकर्मी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 02 Sep 2026 03:37 PM IST
सार
जर्मनी में बुधवार तड़के मुख्य ट्रेन स्टेशन के पास एक अज्ञात वस्तु में धमाका हुआ, जिसमें दो यूक्रेनी नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने स्टेशन बंद कर ट्रेनों, सड़क यातायात और सार्वजनिक परिवहन को रोक दिया है।
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विस्तार
जर्मनी के जर्मनी के दक्षिणी शहर ऑग्सबर्ग में मुख्य ट्रेन स्टेशन के पास धमाका होने और स्टेशन के अंदर एक संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद पुलिस ने पूरे ट्रांसपोर्ट हब को बंद कर दिया। इसके चलते ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया और स्टेशन के आसपास सड़क यातायात तथा सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ।
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स्टेशन के पास अज्ञात वस्तु में हुआ धमाका
अधिकारियों के मुताबिक, सुबह करीब 3:15 बजे ऑग्सबर्ग के मुख्य स्टेशन के पास एक रास्ते पर मौजूद अज्ञात वस्तु में धमाका हुआ। इस घटना में दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, घायलों में 17 वर्षीय लड़की और 18 वर्षीय युवक शामिल हैं। दोनों यूक्रेन के नागरिक हैं।
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स्टेशन के अंदर भी मिली संदिग्ध वस्तु
धमाके के बाद मुख्य ट्रेन स्टेशन पर ही एक और संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना सामने आई। डीपीए के मुताबिक, इस वस्तु में कोई धमाका नहीं हुआ था। इसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने स्टेशन को बंद कर दिया और इलाके में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया।
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विस्फोटक विशेषज्ञों ने शुरू की जांच
बवेरियन स्टेट क्रिमिनल पुलिस ऑफिस के विस्फोटक विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तु और धमाके की जांच कर रहे थे। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि धमाका किस तरह की वस्तु में हुआ और स्टेशन पर मिली दूसरी संदिग्ध वस्तु का उससे कोई संबंध है या नहीं।
सड़क और सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित
पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि स्टेशन के आसपास सड़क यातायात के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बाधित हुईं। स्टेशन बंद होने के कारण ट्रेनों का संचालन भी रोक दिया गया। घटना के संबंध में तत्काल कोई और विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई थी। पुलिस और विशेषज्ञों की जांच जारी थी तथा अधिकारियों की ओर से घटना के कारण और संदिग्ध वस्तुओं से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी का इंतजार किया जा रहा था।
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ऑग्सबर्ग कहां है?
ऑग्सबर्ग जर्मनी के बवेरिया राज्य का एक प्रमुख शहर है। इसकी आबादी करीब 3.08 लाख है। यह शहर म्यूनिख से लगभग 78 किलोमीटर (48 मील) उत्तर-पश्चिम में स्थित है।