Corona World LIVE: दुनियाभर में 2 लाख से अधिक मौतें, यूके में भी मौतों की संख्या 20000 के पार 

सार दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से अब तक एक लाख 97 हजार से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 28 लाख 30 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। जबकि आठ लाख लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 52 हजार को पार कर गई है और नौ लाख 25 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां पढ़ें दुनियाभर में कोरोना से संबंधित सभी अपडेट...

#BREAKING 369 more COVID-19 deaths in France in 24 hours, health officials report pic.twitter.com/2U1zi1h1IA

#BREAKING Spain sees slight increase in daily toll with 378 deaths pic.twitter.com/R4zJLwt8Ql

Nepal extends ban on operations of domestic and international flights till 15th May: Narayan Bidari, Secretary at Nepal Prime Minister's Office. #COVID19