रूस की कमाई पर चोट से युद्ध रोकने की रणनीति?: जेलेंस्की बोले- उन्हें पैसा मिलता रहा तो लड़ाई लंबी चलेगी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को दुनिया के नेताओं से रूस की कमाई के रास्ते बंद करने और उसकी युद्ध क्षमता पर दबाव बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंग्रेजी में बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा, 'रूस की कमाई को निशाना बनाए रखना होगा।' उन्होंने कहा कि जो भी रूस के साथ व्यापार के जरिए उसे पैसा देता है, वह इस युद्ध को और लंबा चलने का मौका देता है। इसी वजह से यूक्रेन रूस के साथ व्यापार सीमित करने और खुद भी रूस की कमाई के स्रोतों पर चोट करने पर जोर दे रहा है।

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