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लाइवकरियर के अनुसार 48% कामगारों ने कहा कि बिना जवाब दिए छोड़ दिए जाने के बाद दोबारा आवेदन नहीं करेंगे, 42 फीसदी का भरोसा कम होगा, 37 फीसदी अनुभव दूसरों से साझा करेंगे।

क्राइटेरिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में 53% आवेदकों को नियोक्ता ने बिना जवाब दिए छोड़ा, जो तीन वर्षों का उच्चतम स्तर।

सिलेक्शन लैब के अनुसार, ऐसे 34.1% आवेदक ने मित्रों या परिवार को बताया; 22.3% दोबारा आवेदन नहीं करेंगे; 4.2% ने ऑनलाइन साझा किया; 2.6% ने उत्पाद खरीदना बंद कर दिया।

अस्वीकृति से चोट पहुंच सकती है, लेकिन उदासीनता उससे भी अधिक चुभती है। कंपनियां अपना नियोक्ता ब्रांड बनाने में अच्छा-खासा समय और पैसा खर्च करती हैं, ताकि नौकरी तलाशने वालों को यह भरोसा दिला सकें कि वे काम करने के लिए बेहतरीन जगहें हैं। फिर भी, उम्मीदवारों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में घंटों लगाने के बाद कुछ नियोक्ता इतना भी समय नहीं निकाल पाते कि अस्वीकृति का ऐसा ईमेल लिखें जो मानवीय लगे। आगे बढ़ जाना भले ही कुशल प्रतीत हो, लेकिन शोध बताते हैं कि इस उपेक्षा की कीमत भावी कर्मचारियों और ग्राहकों, दोनों को चुकानी पड़ती है। मॉन्स्टर की करिअर विशेषज्ञ और पूर्व कॉर्पोरेट भर्ती पेशेवर विकी सलेमी ने फॉर्च्यून को बताया, जब नियोक्ता ब्रांडिंग पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उम्मीदवार के अनुभव पर ध्यान नहीं देते, तो वे बड़ी तस्वीर से चूक जाते हैं।शोधकर्ताओं ने नीदरलैंड और बेल्जियम के वयस्कों और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया, जिसमें उनसे काल्पनिक अस्वीकृति पत्र पाने से पहले और बाद में संभावित नियोक्ताओं का मूल्यांकन करने को कहा गया।जिन प्रतिभागियों के सामने मजबूत नियोक्ता ब्रांड वाली कंपनी रखी गई, उनके लिए मानक अस्वीकृति पत्र मिलने के बाद आकर्षण का स्कोर 3.29 से गिरकर 2.61 हो गया। कुछ दिनों बाद स्कोर बढ़कर 2.89 हुआ, लेकिन फिर भी अपने मूल स्तर से काफी नीचे बना रहा। इसके विपरीत, जिन प्रतिभागियों को सराहनापूर्ण अस्वीकृति पत्र मिला, उनकी नियोक्ता के प्रति धारणा में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गिरावट नहीं देखी गई।फरवरी में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिलेक्शन एंड असेसमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि एक सामान्य अस्वीकृति ईमेल यह काफी हद तक कम कर सकता है कि कोई कंपनी संभावित कर्मचारियों को कितनी आकर्षक लगती है। टिलबर्ग विश्वविद्यालय की शोधकर्ता और अध्ययन की प्रमुख लेखिका साने फाइनमैन-घीलन ने फॉर्च्यून को बताया, नियोक्ता ब्रांड की साख जितनी अधिक होगी, सामान्य अस्वीकृति ईमेल भेजने से खोने के लिए उतना ही अधिक होगा।