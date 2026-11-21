'हुआंग को वापस बुलाए एनवीडिया': राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड से की अपील, शी जिनपिंग से भी चर्चा का दावा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 21 Nov 2026 04:52 AM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग की वापसी का समर्थन करते हुए कंपनी के बोर्ड से उन्हें दूसरा मौका देने की अपील की। ट्रंप ने उन्हें प्रतिभाशाली बताया और कहा- उनके योगदान से अमेरिका एआई चिप उद्योग में आगे रहा है। हुआंग 1 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेस की समितियों के सामने पेश होंगे।
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पूर्व एनवीडिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह हुआंग को कंपनी में वापस देखना चाहेंगे। ट्रंप ने निदेशक मंडल से उन्हें 'दूसरा अवसर' देने का आग्रह किया। उन्होंने हुआंग को एक 'प्रतिभाशाली व्यक्ति' बताया, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप उद्योग में आगे रखने में मदद की थी। व्हाइट हाउस में एक समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने स्वीकार किया कि हुआंग ने गलतियां की थीं। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी और अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उनके बाहर निकलने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिए, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं।' उन्होंने हुआंग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप उद्योग में अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने का श्रेय दिया। ट्रंप ने कहा, 'मैं उन्हें वापस देखना पसंद करूंगा।' उन्होंने यह भी कहा कि देश को लोगों को एक और अवसर देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
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हुआंग का योगदान और समर्थन
ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हुआंग के बारे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी चर्चा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, शी जिनपिंग ने पूर्व एनवीडिया प्रमुख की प्रशंसा की थी। ट्रंप ने कहा, 'मैंने राष्ट्रपति शी से इस पर चर्चा की थी, और उन्होंने कहा, 'ओह, शानदार, शानदार! वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं'। ट्रंप ने एनवीडिया से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कंपनी को हुआंग के योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें काम पर लौटने की अनुमति देनी चाहिए। ट्रंप ने अरबपति उद्यमी एलन मस्क के अपने पहले के बचाव से तुलना करते हुए कहा कि देश को अपने प्रतिभाशाली लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हुआंग का योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण था। उनकी विशेषज्ञता वाले लोगों को खोना देश की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
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निदेशक मंडल का रुख
हालांकि, हुआंग के लिए बढ़ते सार्वजनिक समर्थन के बावजूद, एनवीडिया के निदेशक मंडल ने उन्हें कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में बहाल करने से इन्कार कर दिया है। एनवीडिया निदेशक मंडल के अध्यक्ष हार्वे जोन्स ने घोषणा की कि निदेशक मंडल ने हुआंग का इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। उनका उन्हें मुख्य कार्यकारी के रूप में वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। निदेशक मंडल ने एक स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी ने हुआंग से जुड़े विवाद के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और निर्यात नियंत्रण अनुपालन की निगरानी को मजबूत करने के लिए एक नई समिति का भी गठन किया है।
इस्तीफे का कारण और जांच
हुआंग का इस्तीफा 12 नवंबर को एलिस हुआंग के साथ उनके कथित संबंध के खुलासे के बाद हुआ था। एलिस हुआंग मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी हैं। उन्हें अमेरिकी खुफिया संबंधी रिपोर्टों में एक संदिग्ध चीनी खुफिया संपत्ति के रूप में पहचाना गया है। इन आरोपों ने संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों और एनवीडिया के चीन से जुड़े व्यावसायिक सौदों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। हुआंग ने कांग्रेस की जांच में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। वह 1 दिसंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के सामने पेश होने वाले हैं। वहां वह एलिस हुआंग के साथ अपने संबंध और इस मामले से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बारे में प्रश्नों का उत्तर देंगे।
10 हजार कर्मियों ने हस्ताक्षर कर की हुआंग को वापस लाने की मांग
एनवीडिया के 10,000 से अधिक कर्मचारियों ने एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग की वापसी की मांग की है। इससे अंतरिम सीईओ कोलेट क्रेस के नेतृत्व पर आंतरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद हुआंग ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, कर्मचारियों, निवेशकों और टेक जगत की बड़ी हस्तियों के बढ़ते दबाव के बावजूद, क्रेस और कंपनी के बोर्ड ने हुआंग को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया है। हुआंग की वापसी के लिए चलाए जा रहे एक ऑनलाइन अभियान में अब तक कुल करीब 2 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 10 हजार एनवीडिया के मौजूदा कर्मचारी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कंपनी में कुल 42,000 कर्मचारी हैं।
हुआंग जता चुके हैं वापसी की इच्छा
एलन मस्क, वाई कॉम्बिनेटर के सीईओ गैरी टैन, एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी और एनवीडिया के बड़े निवेशकों ने सार्वजनिक रूप से हुआंग की वापसी का समर्थन किया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें हुआंग की वापसी से 'कोई आपत्ति नहीं' होगी। 17 नवंबर को हुआंग ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि बोर्ड उनसे कहेगा तो सीईओ के रूप में लौटना उनके लिए सम्मान की बात होगी।
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क्रेस कर्मचारियों को रोकने का कर रहीं प्रयास
कर्मचारियों को शांत करने और टैलेंट को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए अंतरिम सीईओ क्रेस ने हाल ही में अपनी पहली ऑल-हैंड्स मीटिंग की। उन्होंने कर्मचारियों से एक नए युग की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया और घोषणा की कि कंपनी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त इक्विटी ग्रांट को मार्च के बजाय दिसंबर में ही लागू कर रही है। एजेंसी
वापसी के खिलाफ सख्त रुख पर अड़ा बोर्ड
इस बीच नवनियुक्त बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने साफ किया है कि बोर्ड ने व्यक्तिगत आचरण और ईमानदारी की कमी के कारण हुआंग का इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार किया था और उन्हें वापस नहीं लाया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक, बोर्ड ने स्थायी सीईओ की तलाश के लिए एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स को पहले ही नियुक्त कर दिया है।
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हुआंग का योगदान और समर्थन
ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हुआंग के बारे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी चर्चा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, शी जिनपिंग ने पूर्व एनवीडिया प्रमुख की प्रशंसा की थी। ट्रंप ने कहा, 'मैंने राष्ट्रपति शी से इस पर चर्चा की थी, और उन्होंने कहा, 'ओह, शानदार, शानदार! वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं'। ट्रंप ने एनवीडिया से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कंपनी को हुआंग के योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें काम पर लौटने की अनुमति देनी चाहिए। ट्रंप ने अरबपति उद्यमी एलन मस्क के अपने पहले के बचाव से तुलना करते हुए कहा कि देश को अपने प्रतिभाशाली लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हुआंग का योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण था। उनकी विशेषज्ञता वाले लोगों को खोना देश की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
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निदेशक मंडल का रुख
हालांकि, हुआंग के लिए बढ़ते सार्वजनिक समर्थन के बावजूद, एनवीडिया के निदेशक मंडल ने उन्हें कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में बहाल करने से इन्कार कर दिया है। एनवीडिया निदेशक मंडल के अध्यक्ष हार्वे जोन्स ने घोषणा की कि निदेशक मंडल ने हुआंग का इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। उनका उन्हें मुख्य कार्यकारी के रूप में वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। निदेशक मंडल ने एक स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी ने हुआंग से जुड़े विवाद के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और निर्यात नियंत्रण अनुपालन की निगरानी को मजबूत करने के लिए एक नई समिति का भी गठन किया है।
इस्तीफे का कारण और जांच
हुआंग का इस्तीफा 12 नवंबर को एलिस हुआंग के साथ उनके कथित संबंध के खुलासे के बाद हुआ था। एलिस हुआंग मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी हैं। उन्हें अमेरिकी खुफिया संबंधी रिपोर्टों में एक संदिग्ध चीनी खुफिया संपत्ति के रूप में पहचाना गया है। इन आरोपों ने संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों और एनवीडिया के चीन से जुड़े व्यावसायिक सौदों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। हुआंग ने कांग्रेस की जांच में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। वह 1 दिसंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के सामने पेश होने वाले हैं। वहां वह एलिस हुआंग के साथ अपने संबंध और इस मामले से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बारे में प्रश्नों का उत्तर देंगे।
10 हजार कर्मियों ने हस्ताक्षर कर की हुआंग को वापस लाने की मांग
एनवीडिया के 10,000 से अधिक कर्मचारियों ने एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग की वापसी की मांग की है। इससे अंतरिम सीईओ कोलेट क्रेस के नेतृत्व पर आंतरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद हुआंग ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, कर्मचारियों, निवेशकों और टेक जगत की बड़ी हस्तियों के बढ़ते दबाव के बावजूद, क्रेस और कंपनी के बोर्ड ने हुआंग को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया है। हुआंग की वापसी के लिए चलाए जा रहे एक ऑनलाइन अभियान में अब तक कुल करीब 2 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 10 हजार एनवीडिया के मौजूदा कर्मचारी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कंपनी में कुल 42,000 कर्मचारी हैं।
हुआंग जता चुके हैं वापसी की इच्छा
एलन मस्क, वाई कॉम्बिनेटर के सीईओ गैरी टैन, एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी और एनवीडिया के बड़े निवेशकों ने सार्वजनिक रूप से हुआंग की वापसी का समर्थन किया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें हुआंग की वापसी से 'कोई आपत्ति नहीं' होगी। 17 नवंबर को हुआंग ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि बोर्ड उनसे कहेगा तो सीईओ के रूप में लौटना उनके लिए सम्मान की बात होगी।
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क्रेस कर्मचारियों को रोकने का कर रहीं प्रयास
कर्मचारियों को शांत करने और टैलेंट को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए अंतरिम सीईओ क्रेस ने हाल ही में अपनी पहली ऑल-हैंड्स मीटिंग की। उन्होंने कर्मचारियों से एक नए युग की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया और घोषणा की कि कंपनी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त इक्विटी ग्रांट को मार्च के बजाय दिसंबर में ही लागू कर रही है। एजेंसी
वापसी के खिलाफ सख्त रुख पर अड़ा बोर्ड
इस बीच नवनियुक्त बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने साफ किया है कि बोर्ड ने व्यक्तिगत आचरण और ईमानदारी की कमी के कारण हुआंग का इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार किया था और उन्हें वापस नहीं लाया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक, बोर्ड ने स्थायी सीईओ की तलाश के लिए एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स को पहले ही नियुक्त कर दिया है।