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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पूर्व एनवीडिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह हुआंग को कंपनी में वापस देखना चाहेंगे। ट्रंप ने निदेशक मंडल से उन्हें 'दूसरा अवसर' देने का आग्रह किया। उन्होंने हुआंग को एक 'प्रतिभाशाली व्यक्ति' बताया, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप उद्योग में आगे रखने में मदद की थी। व्हाइट हाउस में एक समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने स्वीकार किया कि हुआंग ने गलतियां की थीं। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी और अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उनके बाहर निकलने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिए, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं।' उन्होंने हुआंग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप उद्योग में अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने का श्रेय दिया। ट्रंप ने कहा, 'मैं उन्हें वापस देखना पसंद करूंगा।' उन्होंने यह भी कहा कि देश को लोगों को एक और अवसर देने के लिए तैयार रहना चाहिए।