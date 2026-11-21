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बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन से भी ज्यादा :ढजीटीए-6 का पहले दिन का कलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा है। फोर्ब्स और वेडबश सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का अनुमान है कि साल के अंत तक कमाई करीब 25,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगी। अल जजीरा के अनुसार, 13 साल में तैयार हुए इस गेम को बनाने और मार्केटिंग करने पर करीब 8,400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।आज दुनिया भर के करोड़ों युवाओं के लिए अमेरिका की सबसे पहली और जीवंत तस्वीर किसी हॉलीवुड फिल्म से नहीं, बल्कि एक वीडियो गेम से बनती है। तेज रफ्तार कारें, पुलिस से भागते अपराधी, हेलीकॉप्टर से लूट और जगमगाते शहर—यह ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो’ यानी ‘जीटीए’ की दुनिया है। इसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि यह अमेरिका के किसी बड़े स्टूडियो की उपज है। लेकिन सबसे दिलचस्प किस्सा यह है कि ‘असली अमेरिका’ का अहसास कराने वाला यह गेम अमेरिका में नहीं, बल्कि सात समंदर पार स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जब 1997 में इसका पहला संस्करण बनाया गया, तो इसके निर्माताओं ने कभी अमेरिका की धरती पर कदम तक नहीं रखा था।फिल्मों से रची दुनिया शुरुआती दौर में जीटीए के निर्माताओं के पास इतना बजट ही नहीं था कि वे शोध करने के लिए अमेरिका जा सकें। गेम के एक शुरुआती डिजाइनर पॉल फार्ले के मुताबिक, उनके पास अमेरिका जाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी कल्पना और उन अमेरिकी फिल्मों व संगीत का सहारा लिया, जो 1980 और 90 के दशक में पूरी दुनिया में देखे और सुने जा रहे थे। ‘मायामी वाइस’, ‘स्कारफेस’, गैंगस्टर रैप और एमटीवी के जरिए अमेरिका ने अपनी जो छवि दुनिया के सामने पेश की थी, स्कॉटलैंड के इन युवाओं ने उसी को मिलाकर एक आभासी (वर्चुअल) अमेरिका खड़ा कर दिया।1997 में जब पहला जीटीए बाजार में आने वाला था, तब इसके निर्माताओं ने एक बेहद अनोखी और चतुर चाल चली। उन्होंने जानबूझकर ब्रिटिश मीडिया में इस गेम की हिंसा और अश्लीलता को लेकर ऐसा बवाल खड़ा करवाया कि चारों तरफ इसी की चर्चा होने लगी। उनका यह दांव सटीक बैठा। विवादों के बीच गेम की बिक्री आसमान छूने लगी और देखते ही देखते इसके एक के बाद एक कई संस्करण आते चले गए। जो सफर स्कॉटलैंड के एक छोटे से दफ्तर से शुरू हुआ था, वह आज ‘रॉकस्टार गेम्स’ के बैनर तले दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन क्रांति बन चुका है।