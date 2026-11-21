परमाणु हथियारों की होड़: ट्रंप बोले- चीन तेजी से बढ़ा रहा अपना जखीरा, शी-पुतिन से मुलाकात के बाद जताई चिंता
पीटीआई, वॉशिंगटन Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 21 Nov 2026 06:35 AM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के तेजी से बढ़ते परमाणु हथियारों के जखीरे पर चिंता जताते हुए कहा कि वह अगले 10 वर्षों में अमेरिका की बराबरी कर सकता है। शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठक के बाद तीनों देशों ने परमाणु जोखिम घटाने और हथियारों के प्रसार को रोकने पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई।
विज्ञापन
विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। उन्होंने इसे 'तेज और भारी' विस्तार बताया है। यह टिप्पणी उन्होंने चीनी नेता शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के एक दिन बाद की। तीनों देशों ने परमाणु अप्रसार रोकने पर बातचीत के लिए सहमति जताई है। यह बैठक गुरुवार को दक्षिणी चीनी शहर शेन्जन में हुई थी।
ये भी पढ़ें: भारत की जीडीपी ग्रोथ से ट्रंप प्रभावित: बोले- अमेरिका की अर्थव्यवस्था 20% तक बढ़ सकती है, किस पर साधा निशाना?
रूस और अमेरिका के पास हजारों परमाणु हथियार हैं। वे दुनिया में इस मामले में सबसे आगे हैं। वहीं चीन अपने परमाणु जखीरे का तेजी से विस्तार कर रहा है। पेंटागन ने चीन के सैन्य विस्तार की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन के परमाणु हथियारों का भंडार 2024 तक 600 से कम रहा।
विज्ञापन
'10 साल में हमारी बराबरी कर सकता है चीन'
हालांकि, देश 2030 तक 1,000 से अधिक परमाणु हथियार रखने की राह पर है। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक समाचार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने चीन के परमाणु विस्तार पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'वे 10 साल के भीतर हमें पकड़ लेंगे।' उन्होंने आगे कहा कि चीन इस पर 'तेज और भारी' गति से काम कर रहा है। ट्रंप की ये सार्वजनिक टिप्पणियां उनकी विवादित शिखर बैठक के बाद पहली थीं। इस बैठक में अमेरिका के लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले देशों के नेता शामिल थे।
परमाणु शक्तियों के बीच वार्ता की अनिवार्यता
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को ट्रंप के साथ पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि तीनों परमाणु शक्तियों के लिए बातचीत करना अनिवार्य है। रुबियो ने जोर दिया, 'इन तीनों देशों के पास इस ग्रह पर परमाणु हथियारों का भारी बहुमत है।' उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं का नियमित रूप से बातचीत न करना सिर्फ बेतुका नहीं, बल्कि खतरनाक है। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। इसलिए संवाद स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। रुबियो ने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु जोखिमों को कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
ये भी पढ़ें: 'हुआंग को वापस बुलाए एनवीडिया': राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड से की अपील, शी जिनपिंग से भी चर्चा का दावा
संयुक्त बयान और चीन का पूर्व रुख
त्रिपक्षीय बैठक के बाद नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 'परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए।' उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे 'परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर संवाद करेंगे।' बैठक से पहले, पर्यवेक्षकों को संदेह था कि चीन परमाणु वार्ता के लिए सहमत होगा। चीन के पास अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा परमाणु जखीरा है। बीजिंग ने पहले अमेरिका और रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होने का विरोध किया था। इस बार चीन की सहमति को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। यह कदम वैश्विक परमाणु स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत देता है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: भारत की जीडीपी ग्रोथ से ट्रंप प्रभावित: बोले- अमेरिका की अर्थव्यवस्था 20% तक बढ़ सकती है, किस पर साधा निशाना?
विज्ञापन
रूस और अमेरिका के पास हजारों परमाणु हथियार हैं। वे दुनिया में इस मामले में सबसे आगे हैं। वहीं चीन अपने परमाणु जखीरे का तेजी से विस्तार कर रहा है। पेंटागन ने चीन के सैन्य विस्तार की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन के परमाणु हथियारों का भंडार 2024 तक 600 से कम रहा।
विज्ञापन
'10 साल में हमारी बराबरी कर सकता है चीन'
हालांकि, देश 2030 तक 1,000 से अधिक परमाणु हथियार रखने की राह पर है। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक समाचार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने चीन के परमाणु विस्तार पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'वे 10 साल के भीतर हमें पकड़ लेंगे।' उन्होंने आगे कहा कि चीन इस पर 'तेज और भारी' गति से काम कर रहा है। ट्रंप की ये सार्वजनिक टिप्पणियां उनकी विवादित शिखर बैठक के बाद पहली थीं। इस बैठक में अमेरिका के लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले देशों के नेता शामिल थे।
परमाणु शक्तियों के बीच वार्ता की अनिवार्यता
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को ट्रंप के साथ पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि तीनों परमाणु शक्तियों के लिए बातचीत करना अनिवार्य है। रुबियो ने जोर दिया, 'इन तीनों देशों के पास इस ग्रह पर परमाणु हथियारों का भारी बहुमत है।' उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं का नियमित रूप से बातचीत न करना सिर्फ बेतुका नहीं, बल्कि खतरनाक है। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। इसलिए संवाद स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। रुबियो ने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु जोखिमों को कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
ये भी पढ़ें: 'हुआंग को वापस बुलाए एनवीडिया': राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड से की अपील, शी जिनपिंग से भी चर्चा का दावा
संयुक्त बयान और चीन का पूर्व रुख
त्रिपक्षीय बैठक के बाद नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 'परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए।' उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे 'परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर संवाद करेंगे।' बैठक से पहले, पर्यवेक्षकों को संदेह था कि चीन परमाणु वार्ता के लिए सहमत होगा। चीन के पास अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा परमाणु जखीरा है। बीजिंग ने पहले अमेरिका और रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होने का विरोध किया था। इस बार चीन की सहमति को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। यह कदम वैश्विक परमाणु स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत देता है।