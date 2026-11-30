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दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से नमाज के समय का ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। पुलिसकर्मियों को सलाह दी गई है कि वे नमाज पढ़ रहे लोगों को बीच में न रोकें और धार्मिक इमारतों के उन हिस्सों में न घुसे, जो विपरीत लिंग के लोगों के लिए तय नहीं हैं।

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ब्रिटेन में पुलिस अधिकारियों को मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ व्यवहार करते समय उनके धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। नेशनल फेथ टूलकिट नाम से जारी दिशा-निर्देश में पुलिसकर्मियों को मुस्लिम घरों और मस्जिदों में प्रवेश से पहले जूते उतारने या ढकने, नमाज के दौरान लोगों को बाधित न करने और बातचीत के समय महिला-पुरुष से जुड़ी धार्मिक संवेदनशीलताओं का ध्यान रखने को कहा गया है। दिशा-निर्देश के अनुसार, पुलिस अधिकारी जब किसी मुस्लिम के घर या मस्जिद में जाएं तो उन्हें शालीन और सादगीपूर्ण कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक स्थलों और घरों में अधिकारियों को शांत और सम्मानजनक व्यवहार करने तथा पुलिस के खोजी कुत्तों के इस्तेमाल से बचने को भी कहा गया है।