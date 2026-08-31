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कार डिप्लोमेसी: पुतिन के साथ फिर एक गाड़ी में नजर आए पीएम मोदी, एससीओ सम्मेलन के बीच इस मुलाकात के क्या मायने?

Mon, 31 Aug 2026 08:31 PM IST
राहुल कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 31 Aug 2026 08:31 PM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने किर्गिस्तान पहुंचे हैं। यहां उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खास कैमिस्ट्री फिर देखने को मिली। दोनों नेता एक ही कार में सफर करते नजर आए। इस तस्वीर को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की। इससे पहले मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी कार में नजर आए थे। 

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Car diplomacy in Bishkek: PM Modi and Russian President Vladimir Putin travelled together by ca
मोदी-पुतिन की फिर दिखी खास कैमिस्ट्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय दौरे के बाद किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान मोदी और पुतिन एक ही कार में सफर करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए बताया कि दोनों नेता विश्व घुमंतू खेलों के लिए जा रहे थे। दोनों नेताओं की यह तस्वीर एक बार फिर भारत-रूस संबंधों और मोदी की चर्चित कार डिप्लोमेसी को चर्चा में ले आई।

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क्या मोदी-पुतिन की कार यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी?

मोदी और पुतिन की कार में साथ यात्रा ऐसे समय हुई है, जब दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर बातचीत लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। मोदी ने सोमवार को पुतिन के साथ बातचीत में रूस-यूक्रेन संघर्ष का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने युद्ध को तुरंत समाप्त करने की जरूरत बताई और कहा कि अब अंतहीन युद्ध से आगे बढ़कर संघर्ष खत्म करने की दिशा में कदम उठाने का समय है। मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान को पूरी मानवता की साझा प्राथमिकता बताया। यानी कार में साथ सफर की तस्वीर के साथ बातचीत में एक संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी प्रमुख रहा।

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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले क्यों अहम है यह मुलाकात?

मोदी और पुतिन की यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा प्रस्तावित है। पुतिन करीब एक सप्ताह बाद नई दिल्ली में होने वाले वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचेंगे। ऐसे में एससीओ सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की बातचीत को आगामी भारत यात्रा की तैयारी के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। मोदी ने बातचीत के दौरान पुतिन की पिछली भारत यात्रा को याद किया और उसे बेहद सफल तथा यादगार बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।

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भारत-रूस रिश्तों को लेकर मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग दोनों देशों के लोगों के हित में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना भारत और रूस की साझा सोच रही है। मोदी ने कहा कि भविष्य में भी यही सिद्धांत दोनों देशों के संबंधों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। इस बयान से साफ है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रीय हित के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

इससे पहले किस नेता के साथ दिखे थे मोदी?

पुतिन से पहले प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी कार में सफर करते दिखाई दिए थे। दोनों नेताओं के साथ कार में जाने की तस्वीरों को ‘कार डिप्लोमेसी’ के तौर पर देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी अलग-अलग मौकों पर विदेशी नेताओं के साथ इस तरह अनौपचारिक माहौल में बातचीत करते नजर आए हैं। कार में साथ सफर करने का तरीका नेताओं को औपचारिक बैठक से अलग अपेक्षाकृत सहज माहौल में बातचीत का अवसर देता है।

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