कनाडा में सैन्य अभ्यास के दौरान लगी थी आग: पांचवें सैनिक की भी मौत; पीएम बोले- शांति-कालीन त्रासदी

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अल्बर्टा के एडमॉन्टन से दक्षिण-पूर्व में स्थित इस सैन्य बेस पर तीसरे बटालियन के करीब 84 सैनिक अपनी अटैक ट्रेनिंग में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक चली तेज हवाओं ने एक सामान्य सी घास की आग को इतना भड़का दिया कि लपटें तेजी से सीधे सैनिकों की तरफ बढ़ने लगीं। सेना की तरफ से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, इस भीषण हादसे में घायल हुए 24 सैनिक अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि प्राइवेट डल बियान्को और उनके सभी साथी देश की रक्षा के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके सामने अभी एक शानदार और सुनहरा भविष्य था, लेकिन उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री ने इस दिल दहला देने वाली घटना को कनाडाई सेना के इतिहास में देश की धरती पर हुई सबसे बुरी शांति-कालीन त्रासदियों में से एक करार दिया है। इस भयानक हादसे में जान गंवाने वाले अन्य सैनिकों में प्राइवेट शॉन फैरेल, प्राइवेट एडेन गोल्डिंग, प्राइवेट हेडन लिक्केमार्क और सार्जेंट मॉर्गन वोंग शामिल हैं।इस पूरी त्रासदी के बाद से सेना के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। इसकी तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। मिलिट्री पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि आखिर किन हालात और लापरवाही की वजह से यह घास की आग इतनी खतरनाक रूप ले पाई। इसके साथ ही, एक अलग मिलिट्री बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी का भी गठन किया गया है, जो इस पूरी घटना की बारीकी से समीक्षा करेगा और भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए ठोस उपाय और सिफारिशें सुझाएगा।