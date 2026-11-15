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कनाडा में सैन्य अभ्यास के दौरान लगी थी आग: पांचवें सैनिक की भी मौत; पीएम बोले- शांति-कालीन त्रासदी

Sun, 15 Nov 2026 05:53 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, एडमंटन।
पीटीआई, एडमंटन। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 15 Nov 2026 05:53 AM IST
सार

कनाडा में सैन्य अभ्यास के दौरान लगी भीषण आग में घायल हुए पांचवें सैनिक की ओन्टारियो के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पिछले महीने अल्बर्टा के मिलिट्री बेस पर हुए इस हादसे में अब तक पांच जवान अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि दो दर्जन से ज्यादा घायल अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे देश की सबसे बड़ी सैन्य त्रासदियों में से एक बताते हुए दुख जताया है।
 

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canadian soldier dies military training fire tragedy Mark Carney
मार्क कार्नी, प्रधानमंत्री कनाडा - फोटो : @AI/अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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कनाडा की सेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पिछले महीने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान घास की आग की चपेट में आने से घायल हुए पांचवें कनाडाई सैनिक ने भी दम तोड़ दिया है। कनाडाई सशस्त्र बलों ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्राइवेट विलियम डगलस डल बियान्को ने शुक्रवार को ओन्टारियो के एक अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। अल्बर्टा स्थित कनाडाई फोर्सेस बेस वेनराइट में 17 अक्तूबर को यह दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा था।
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अचानक कैसे भड़की थी आग?
अल्बर्टा के एडमॉन्टन से दक्षिण-पूर्व में स्थित इस सैन्य बेस पर तीसरे बटालियन के करीब 84 सैनिक अपनी अटैक ट्रेनिंग में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक चली तेज हवाओं ने एक सामान्य सी घास की आग को इतना भड़का दिया कि लपटें तेजी से सीधे सैनिकों की तरफ बढ़ने लगीं। सेना की तरफ से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, इस भीषण हादसे में घायल हुए 24 सैनिक अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
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प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि प्राइवेट डल बियान्को और उनके सभी साथी देश की रक्षा के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके सामने अभी एक शानदार और सुनहरा भविष्य था, लेकिन उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री ने इस दिल दहला देने वाली घटना को कनाडाई सेना के इतिहास में देश की धरती पर हुई सबसे बुरी शांति-कालीन त्रासदियों में से एक करार दिया है। इस भयानक हादसे में जान गंवाने वाले अन्य सैनिकों में प्राइवेट शॉन फैरेल, प्राइवेट एडेन गोल्डिंग, प्राइवेट हेडन लिक्केमार्क और सार्जेंट मॉर्गन वोंग शामिल हैं।
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जांच में जुटी मिलिट्री पुलिस और बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी
इस पूरी त्रासदी के बाद से सेना के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। इसकी तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। मिलिट्री पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि आखिर किन हालात और लापरवाही की वजह से यह घास की आग इतनी खतरनाक रूप ले पाई। इसके साथ ही, एक अलग मिलिट्री बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी का भी गठन किया गया है, जो इस पूरी घटना की बारीकी से समीक्षा करेगा और भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए ठोस उपाय और सिफारिशें सुझाएगा।
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