स्पेसएक्स का कमाल: अंतरिक्ष से लौटकर सीधे लॉन्च पैड की बांहों में समाया स्टारशिप, क्या सच हुआ मस्क का सपना?
पीटीआई, केप कर्निवाल। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 15 Nov 2026 05:28 AM IST
सार
स्पेसएक्स के स्टारशिप ने अंतरिक्ष से शानदार वापसी करते हुए लॉन्च पैड के हाथों में कैच होने का इतिहास रच दिया है। इस दौरान बूस्टर रॉकेट समंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह ऐतिहासिक सफलता नासा के आगामी आर्टेमिस मून मिशन के लिए बहुत अहम है। स्पेसएक्स अब आने वाले महीनों में फ्लोरिडा से अपने मिशनों को और ज्यादा विस्तार देगा।
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विस्तार
स्पेसएक्स के स्टारशिप ने शनिवार को अंतरिक्ष से शानदार वापसी की है। इस विशालकाय रॉकेट को उसके सफर की शुरुआत करने वाले यांत्रिक हाथों ने बीच हवा में ही पकड़ लिया। एलन मस्क और उनकी टीम लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। अंतरिक्ष से लौटते हुए किसी स्टारशिप को पहली बार इस तरह कैच किया गया है। यह विज्ञान की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। हालांकि टेक्सास से लॉन्चिंग के बाद पहला बूस्टर मैक्सिको की खाड़ी में बिखर गया। इस वजह से कंपनी एक साथ दोनों हिस्सों को कैच करने से चूक गई।
बूस्टर के फेल होने के पीछे की असली वजह
बूस्टर के फेल होने के बाद भी यह मिशन स्पेसएक्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी रहा है। स्टारशिप जब अपनी अंतरिक्ष की 22 घंटे की लंबी यात्रा पूरी करके वापस लौटा, तो टावर के हाथों ने इसे जकड़ लिया। कैमरे इस अद्भुत नजारे को लगातार कैद कर रहे थे। स्पेसएक्स के अधिकारियों का कहना है कि इस सफल कैच ने स्टारशिप की रीयूजबिलिटी को साबित कर दिया है। शुक्रवार को लॉन्चिंग के दौरान बूस्टर के इंजन समय से पहले बंद हो गए थे। गाइडेंस सिस्टम फेल होने के बाद उसे समंदर में ही नष्ट करना पड़ा। स्पेसएक्स इससे पहले तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है।
नासा के मून मिशन के लिए क्यों है यह जरूरी?
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस प्रोजेक्ट पर अरबों रुपये खर्च कर रही है। नासा का लक्ष्य इस दशक के अंत तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारना है। चांद पर एक परमानेंट बेस बनाने के लिए भी यह रॉकेट बहुत जरूरी है। एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जारेड आइजैकमैन ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह किसी जादू जैसा अहसास है जो हमें चांद के करीब ले जा रहा है।
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यह भी पढ़ें: तीन साल में इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है एआई: नोबेल विजेता हिंटन की चेतावनी; फिर कौन रोकेगा इसे?
अंतरिक्ष में पूरे चौदह चक्कर लगाकर रचा नया इतिहास
स्पेसएक्स के बेस से 407 फीट लंबे इस रॉकेट ने शुक्रवार देर शाम को उड़ान भरी थी। अपने बूस्टर से अलग होने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंच गया था। वहां उसने 26 आधुनिक स्टारलिंक उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित कर दिया। पृथ्वी से करीब 165 मील ऊपर चक्कर काटते हुए इस यान ने धरती के कुल चौदह चक्कर लगाए। यह इसके पिछले मिशन के मुकाबले एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है।
फ्लोरिडा से लॉन्चिंग और आर्टेमिस मिशन का अगला प्लान
स्पेसएक्स के इंजीनियरों के मुताबिक इस मिशन के दौरान स्टारशिप का हीट शील्ड पूरी तरह सही रहा। आने वाले कुछ महीनों में स्पेसएक्स फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग शुरू करेगा। यह जगह नासा के आगामी आर्टेमिस मिशन का मुख्य केंद्र बनने वाली है। आर्टेमिस III मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में रहकर लूनर लैंडर की प्रैक्टिस करेंगे। नासा का लक्ष्य साल 2028 तक इंसानों को दोबारा चांद की सतह पर उतारने का है।
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बूस्टर के फेल होने के पीछे की असली वजह
बूस्टर के फेल होने के बाद भी यह मिशन स्पेसएक्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी रहा है। स्टारशिप जब अपनी अंतरिक्ष की 22 घंटे की लंबी यात्रा पूरी करके वापस लौटा, तो टावर के हाथों ने इसे जकड़ लिया। कैमरे इस अद्भुत नजारे को लगातार कैद कर रहे थे। स्पेसएक्स के अधिकारियों का कहना है कि इस सफल कैच ने स्टारशिप की रीयूजबिलिटी को साबित कर दिया है। शुक्रवार को लॉन्चिंग के दौरान बूस्टर के इंजन समय से पहले बंद हो गए थे। गाइडेंस सिस्टम फेल होने के बाद उसे समंदर में ही नष्ट करना पड़ा। स्पेसएक्स इससे पहले तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है।
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नासा के मून मिशन के लिए क्यों है यह जरूरी?
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस प्रोजेक्ट पर अरबों रुपये खर्च कर रही है। नासा का लक्ष्य इस दशक के अंत तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारना है। चांद पर एक परमानेंट बेस बनाने के लिए भी यह रॉकेट बहुत जरूरी है। एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जारेड आइजैकमैन ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह किसी जादू जैसा अहसास है जो हमें चांद के करीब ले जा रहा है।
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अंतरिक्ष में पूरे चौदह चक्कर लगाकर रचा नया इतिहास
स्पेसएक्स के बेस से 407 फीट लंबे इस रॉकेट ने शुक्रवार देर शाम को उड़ान भरी थी। अपने बूस्टर से अलग होने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंच गया था। वहां उसने 26 आधुनिक स्टारलिंक उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित कर दिया। पृथ्वी से करीब 165 मील ऊपर चक्कर काटते हुए इस यान ने धरती के कुल चौदह चक्कर लगाए। यह इसके पिछले मिशन के मुकाबले एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है।
फ्लोरिडा से लॉन्चिंग और आर्टेमिस मिशन का अगला प्लान
स्पेसएक्स के इंजीनियरों के मुताबिक इस मिशन के दौरान स्टारशिप का हीट शील्ड पूरी तरह सही रहा। आने वाले कुछ महीनों में स्पेसएक्स फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग शुरू करेगा। यह जगह नासा के आगामी आर्टेमिस मिशन का मुख्य केंद्र बनने वाली है। आर्टेमिस III मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में रहकर लूनर लैंडर की प्रैक्टिस करेंगे। नासा का लक्ष्य साल 2028 तक इंसानों को दोबारा चांद की सतह पर उतारने का है।