19 साल के छात्र ने चुनाव में दिग्गज को हराया: बने 600 कर्मचारियों के बॉस; संभालेंगे 540 करोड़ का बजट

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सेबेस्टियन को भी आम युवाओं की तरह ही फुटबॉल देखना, वीडियो गेम खेलना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। लेकिन बात राजनीति और जनसेवा की आई तो उन्होंने अपने से 31 वर्ष बड़े व अनुभवी रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी जेफ डायल को चारो खाने चित कर दिया। डायल 2010 से 2017 तक एरिजोना स्टेट हाउस के सदस्य रह चुके हैं। मट्टा को 7,90,000 से अधिक वोट मिले, जबकि डायल 6,80,000 वोटों पर ही सिमट गए। मैरिकोपा काउंटी एरिजोना की सबसे बड़ी और पूरे अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी काउंटी है। ऐसे में इस पद पर बैठना मट्टा को सीधे तौर पर स्थानीय सरकार और न्यायिक प्रणाली के केंद्र में ला देता है। इस पद के लिए उन्हें सालाना 97,000 डॉलर (करीब 81 लाख रुपये) का शानदार वेतन मिलेगा।दोगुनी-तिगुनी उम्र के कर्मियों के नेतृत्व के सवाल पर मट्टा का पूके आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं समझता हूं कि एक 19 वर्षीय लड़के का आपका बॉस होना थोड़ा अटपटा हो सकता है। लेकिन मैं कोई आम युवा नहीं हूं। मैं भी अन्य बॉस की तरह सम्मान की अपेक्षा रखता हूं। मट्टा का कहना है कि कार्यकाल के शुरुआती महीने कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाने और उन्हें यह भरोसा दिलाने में बीतेंगे कि उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं।मैरिकोपा काउंटी सुपीरियर कोर्ट क्लर्क के रूप में सेबेस्टियन मट्टा मुख्यत: कोर्ट के सभी आधिकारिक कानूनी दस्तावेज, मुकदमों से जुड़े रिकॉर्ड, फैसलों आदि को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह पद पूरी तरह प्रशासनिक और रिकॉर्ड-कीपिंग का है। इसका मतलब है कि मट्टा कानून की व्याख्या करने, मुकदमों में सजा या फैसला सुनाने, या कानूनी सलाह देने का काम नहीं करेंगे।सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2018 के बाद से इस पद पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। कानून और राजनीति का छात्र होने के नाते मट्टा ने इस मौके को भुनाया। महज 4,000 हस्ताक्षरों और 20,000 डॉलर के चुनावी फंड के दम पर उन्होंने यह बड़ी जीत हासिल की।सेबेस्टियन मट्टा ने कहा, यह पद मेरे लिए आगे बढ़ने की महज सीढ़ी नहीं है। यह ऐसा काम है जिसके प्रति मेरे मन में गहरा जुनून है, और उम्मीद है कि मतदाता इसे पहचानेंगे और जो भी यह सोचता है कि उन्होंने मुझ पर कोई दांव खेला है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उनका यह फैसला सही साबित हुआ है।इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद सेबेस्टियन मट्टा की जीवनशैली में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह कॉलेज ड्रॉपआउट नहीं बनेंगे। मट्टा अपने माता-पिता के साथ घर पर ही रहेंगे और ऑनलाइन माध्यम से पार्ट-टाइम पढ़ाई जारी रखकर अपनी डिग्री पूरी करेंगे।