ट्रंप के साथ खड़े हुए टेक दिग्गज: चुनावी माहौल भांपने में चूके; जुकरबर्ग-मस्क की रणनीति क्यों पड़ी भारी?
एजेंसी, नई दिल्ली/वाशिंगटन। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 15 Nov 2026 04:26 AM IST
सार
सिलिकॉन वैली के दिग्गज सैम ऑल्टमैन, मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क अमेरिकी मध्यावधि चुनावों का राजनीतिक माहौल भांपने में नाकाम रहे। एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू में प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक, चुनाव से पांच हफ्ते पहले इन नेताओं ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनके 'सुपर इंटेलिजेंस' एजेंडे का समर्थन किया। लेखक का मानना है कि सरकारी सब्सिडी और नियमों में छूट की उम्मीद में टेक कंपनियों ने एक राजनीतिक पक्ष के साथ खुलकर जुड़कर अपनी दीर्घकालिक कारोबारी रणनीति को जोखिम में डाल दिया। इससे उनके एआई और डेटा सेंटर से जुड़े बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ सकता है।
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विस्तार
दुनिया को भविष्य की तकनीक दिखाने का दावा करने वाले सिलिकॉन वैली के दिग्गज, जैसे ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग और स्पेसएक्स के एलन मस्क, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के राजनीतिक माहौल को भांपने में विफल रहे हैं। एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू में प्रकाशित टेक कम्युनिकेशंस सलाहकार और स्क्वायर के पूर्व कार्यकारी आरोन जैमोस्ट के एक विश्लेषण के अनुसार, इन टेक दिग्गजों ने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए अपने दीर्घकालिक कॉर्पोरेट हितों और अपनी दूरदर्शी छवि को दांव पर लगा दिया।
व्हाइट हाउस का वह फैसला जो भारी पड़ा
आरोन जैमोस्ट के लेख के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव से महज पांच हफ्ते पहले सिलिकॉन वैली के शीर्ष नेता व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरों के लिए एकत्र हुए थे और उनके 'सुपर इंटेलिजेंस' एजेंडे पर हस्ताक्षर किए थे।
लेखक का मानना है कि यह एक बड़ी रणनीतिक चूक थी। उस समय दर्जनों सर्वेक्षणों में ट्रंप विरोधी लहर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डेटा सेंटर्स के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष के संकेत साफ दिख रहे थे। इसके बावजूद, टेक जगत के नेताओं ने राष्ट्रपति तक सीधी पहुंच, सरकारी सब्सिडी व नियमों में मनचाही छूट के लालच में एक ही राजनीतिक पक्ष का खुलकर समर्थन किया।
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पारंपरिक कॉर्पोरेट नीति से भटकाव
विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि पारंपरिक बड़ी कंपनियां, जैसे चेस और बोइंग हमेशा दोनों राजनीतिक दलों के साथ संतुलन बनाकर चलती हैं। इसका कारण यह है कि सरकारें हर चार साल में बदल सकती हैं, लेकिन कंपनियों के अनुबंध और अरबों डॉलर की परियोजनाएं 10 साल या उससे अधिक समय तक चलती हैं। इसके विपरीत, बिग टेक के नेताओं ने खुद को पूरी तरह से ट्रंप प्रशासन के सांस्कृतिक और व्यावसायिक एजेंडे से जोड़ लिया।
डाटा सेंटर्स-एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर संकट
इस राजनीतिक चूक का सबसे बड़ा खामियाजा अब कंपनियों के बुनियादी ढांचे को भुगतना पड़ सकता है।
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व्हाइट हाउस का वह फैसला जो भारी पड़ा
आरोन जैमोस्ट के लेख के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव से महज पांच हफ्ते पहले सिलिकॉन वैली के शीर्ष नेता व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरों के लिए एकत्र हुए थे और उनके 'सुपर इंटेलिजेंस' एजेंडे पर हस्ताक्षर किए थे।
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लेखक का मानना है कि यह एक बड़ी रणनीतिक चूक थी। उस समय दर्जनों सर्वेक्षणों में ट्रंप विरोधी लहर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डेटा सेंटर्स के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष के संकेत साफ दिख रहे थे। इसके बावजूद, टेक जगत के नेताओं ने राष्ट्रपति तक सीधी पहुंच, सरकारी सब्सिडी व नियमों में मनचाही छूट के लालच में एक ही राजनीतिक पक्ष का खुलकर समर्थन किया।
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पारंपरिक कॉर्पोरेट नीति से भटकाव
विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि पारंपरिक बड़ी कंपनियां, जैसे चेस और बोइंग हमेशा दोनों राजनीतिक दलों के साथ संतुलन बनाकर चलती हैं। इसका कारण यह है कि सरकारें हर चार साल में बदल सकती हैं, लेकिन कंपनियों के अनुबंध और अरबों डॉलर की परियोजनाएं 10 साल या उससे अधिक समय तक चलती हैं। इसके विपरीत, बिग टेक के नेताओं ने खुद को पूरी तरह से ट्रंप प्रशासन के सांस्कृतिक और व्यावसायिक एजेंडे से जोड़ लिया।
डाटा सेंटर्स-एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर संकट
इस राजनीतिक चूक का सबसे बड़ा खामियाजा अब कंपनियों के बुनियादी ढांचे को भुगतना पड़ सकता है।