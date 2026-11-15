ट्रंप के साथ खड़े हुए टेक दिग्गज: चुनावी माहौल भांपने में चूके; जुकरबर्ग-मस्क की रणनीति क्यों पड़ी भारी?

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आरोन जैमोस्ट के लेख के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव से महज पांच हफ्ते पहले सिलिकॉन वैली के शीर्ष नेता व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरों के लिए एकत्र हुए थे और उनके 'सुपर इंटेलिजेंस' एजेंडे पर हस्ताक्षर किए थे।लेखक का मानना है कि यह एक बड़ी रणनीतिक चूक थी। उस समय दर्जनों सर्वेक्षणों में ट्रंप विरोधी लहर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डेटा सेंटर्स के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष के संकेत साफ दिख रहे थे। इसके बावजूद, टेक जगत के नेताओं ने राष्ट्रपति तक सीधी पहुंच, सरकारी सब्सिडी व नियमों में मनचाही छूट के लालच में एक ही राजनीतिक पक्ष का खुलकर समर्थन किया।विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि पारंपरिक बड़ी कंपनियां, जैसे चेस और बोइंग हमेशा दोनों राजनीतिक दलों के साथ संतुलन बनाकर चलती हैं। इसका कारण यह है कि सरकारें हर चार साल में बदल सकती हैं, लेकिन कंपनियों के अनुबंध और अरबों डॉलर की परियोजनाएं 10 साल या उससे अधिक समय तक चलती हैं। इसके विपरीत, बिग टेक के नेताओं ने खुद को पूरी तरह से ट्रंप प्रशासन के सांस्कृतिक और व्यावसायिक एजेंडे से जोड़ लिया।इस राजनीतिक चूक का सबसे बड़ा खामियाजा अब कंपनियों के बुनियादी ढांचे को भुगतना पड़ सकता है।