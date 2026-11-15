तीन साल में इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है एआई: नोबेल विजेता हिंटन की चेतावनी; फिर कौन रोकेगा इसे?

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अमेरिकी टेलीविजन शो फायरिंग लाइन विद मार्गरेट हूवर में हिंटन ने अपनी आगामी किताब के हवाले से सुपर-इंटेलिजेंस पर विस्तार से बात की। हिंटन के अनुसार, एआई उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से इंसानों से ज्यादा समझदार हो रहा है। यदि इसने खुद फैसले लेने शुरू कर दिए, तो इंसान इस पर अपना नियंत्रण खो सकते हैं। हिंटन ने अन्य शोधकर्ताओं के इस अनुमान का भी समर्थन किया है कि अगले एक दशक में एआई से मानव विनाश की 10% से अधिक संभावना है।खतरे को टाला भी जा सकता है हिंटन का स्पष्ट मानना है कि इस खतरे को टाला जा सकता है। इसके लिए सरकारों को कड़े नियम बनाने होंगे और वैज्ञानिकों को ऐसे एआई सिस्टम डिजाइन करने होंगे जो इन्सानों को नुकसान पहंुचाने की इच्छा ही न रखें।हिंटन ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि आज इन्सान धरती पर सबसे ताकतवर इसलिए नहीं है क्योंकि हम शारीरिक रूप से सबसे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बाकी जीवों से तेज है। हिंटन का मानना है कि जब एआई का दिमाग इंसानों से भी कई गुना तेज हो जाएगा, तो नियंत्रण की बागडोर हमारे हाथ से निकल जाएगी।बकौल हिंटन अभी एआई वही करता है जो हम उसे सिखाते हैं। लेकिन जल्द ही ऐसे एआई सिस्टम बन जाएंगे जो खुद अपना कोड लिख सकेंगे और खुद को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना सकेंगे।