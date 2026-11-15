तीन साल में इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है एआई: नोबेल विजेता हिंटन की चेतावनी; फिर कौन रोकेगा इसे?
एजेंसी, लंदन/नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 15 Nov 2026 04:37 AM IST
सार
एआई के गॉडफादर और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेफ्री हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते विकास पर चिंता जताई है। उनका अनुमान है कि अगले तीन से दस साल में एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। अगर उसने खुद फैसले लेने और अपना कोड लिखने की क्षमता हासिल कर ली, तो इंसानों के लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। हिंटन ने कहा कि इस खतरे को रोकने के लिए सरकारों को कड़े नियम बनाने होंगे और वैज्ञानिकों को ऐसे एआई सिस्टम विकसित करने होंगे, जिनमें इंसानों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा न हो।
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विस्तार
एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रोफेसर जेफ्री हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तेज रफ्तार लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि इस तकनीक पर कड़ा नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आने वाले 3 से 10 वर्षों में यह इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा और तब हमारे लिए उस पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है।
अमेरिकी टेलीविजन शो फायरिंग लाइन विद मार्गरेट हूवर में हिंटन ने अपनी आगामी किताब के हवाले से सुपर-इंटेलिजेंस पर विस्तार से बात की। हिंटन के अनुसार, एआई उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से इंसानों से ज्यादा समझदार हो रहा है। यदि इसने खुद फैसले लेने शुरू कर दिए, तो इंसान इस पर अपना नियंत्रण खो सकते हैं। हिंटन ने अन्य शोधकर्ताओं के इस अनुमान का भी समर्थन किया है कि अगले एक दशक में एआई से मानव विनाश की 10% से अधिक संभावना है।
खतरे को टाला भी जा सकता है हिंटन का स्पष्ट मानना है कि इस खतरे को टाला जा सकता है। इसके लिए सरकारों को कड़े नियम बनाने होंगे और वैज्ञानिकों को ऐसे एआई सिस्टम डिजाइन करने होंगे जो इन्सानों को नुकसान पहंुचाने की इच्छा ही न रखें।
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इन्सान सिर्फ दिमाग से ही धरती पर सबसे ताकतवर
हिंटन ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि आज इन्सान धरती पर सबसे ताकतवर इसलिए नहीं है क्योंकि हम शारीरिक रूप से सबसे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बाकी जीवों से तेज है। हिंटन का मानना है कि जब एआई का दिमाग इंसानों से भी कई गुना तेज हो जाएगा, तो नियंत्रण की बागडोर हमारे हाथ से निकल जाएगी।
एआई खुद ही लिखेंगे अपना कोड
बकौल हिंटन अभी एआई वही करता है जो हम उसे सिखाते हैं। लेकिन जल्द ही ऐसे एआई सिस्टम बन जाएंगे जो खुद अपना कोड लिख सकेंगे और खुद को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना सकेंगे।
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अमेरिकी टेलीविजन शो फायरिंग लाइन विद मार्गरेट हूवर में हिंटन ने अपनी आगामी किताब के हवाले से सुपर-इंटेलिजेंस पर विस्तार से बात की। हिंटन के अनुसार, एआई उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से इंसानों से ज्यादा समझदार हो रहा है। यदि इसने खुद फैसले लेने शुरू कर दिए, तो इंसान इस पर अपना नियंत्रण खो सकते हैं। हिंटन ने अन्य शोधकर्ताओं के इस अनुमान का भी समर्थन किया है कि अगले एक दशक में एआई से मानव विनाश की 10% से अधिक संभावना है।
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खतरे को टाला भी जा सकता है हिंटन का स्पष्ट मानना है कि इस खतरे को टाला जा सकता है। इसके लिए सरकारों को कड़े नियम बनाने होंगे और वैज्ञानिकों को ऐसे एआई सिस्टम डिजाइन करने होंगे जो इन्सानों को नुकसान पहंुचाने की इच्छा ही न रखें।
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इन्सान सिर्फ दिमाग से ही धरती पर सबसे ताकतवर
हिंटन ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि आज इन्सान धरती पर सबसे ताकतवर इसलिए नहीं है क्योंकि हम शारीरिक रूप से सबसे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बाकी जीवों से तेज है। हिंटन का मानना है कि जब एआई का दिमाग इंसानों से भी कई गुना तेज हो जाएगा, तो नियंत्रण की बागडोर हमारे हाथ से निकल जाएगी।
एआई खुद ही लिखेंगे अपना कोड
बकौल हिंटन अभी एआई वही करता है जो हम उसे सिखाते हैं। लेकिन जल्द ही ऐसे एआई सिस्टम बन जाएंगे जो खुद अपना कोड लिख सकेंगे और खुद को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना सकेंगे।