पढ़ाई के बाद भी अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं: अमेरिका से यूरोप तक युवाओं में गुस्सा; टूट रहा शिक्षा पर से भरोसा!
अमांडा टॉब, द न्यूयार्क टाइम्स, न्यूयॉर्क। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 15 Nov 2026 04:30 AM IST
सार
अमेरिका से यूरोप तक युवाओं में शिक्षा व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। लंबे समय से पढ़ाई को बेहतर नौकरी और सामाजिक तरक्की की सीढ़ी माना जाता रहा है, लेकिन अब भारी फीस और कर्ज लेकर डिग्री हासिल करने के बाद भी युवाओं को उम्मीद के मुताबिक वेतन और सम्मान नहीं मिल रहा। फ्रांस में छात्र बदहाल स्कूलों, दाखिले की अपारदर्शी प्रक्रिया और शिक्षकों की गैरमौजूदगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वहीं अमेरिका में पढ़े-लिखे युवा शिक्षा के लिए लिए गए कर्ज और कम वेतन वाली नौकरियों से नाराज हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, जब मेहनत के बाद भी तरक्की का वादा पूरा नहीं होता तो शिक्षा और योग्यता आधारित व्यवस्था से लोगों का भरोसा कमजोर पड़ने लगता है।
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विस्तार
दुनिया में कहीं भी विरोध प्रदर्शन हों तो छात्रों की भूमिका हमेशा अहम रहती है। युद्ध, जलवायु परिवर्तन और नस्ली भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों में युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। यह गुस्सा अमेरिका से यूरोप तक फैल चुका है। हालांकि, इस साल भारत और फ्रांस में हुए बड़े प्रदर्शनों की वजह कुछ अलग रही। यहां छात्रों का गुस्सा शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े उन वादों के खिलाफ फूटा।
फ्रांस में पेरिस के आसपास गरीब इलाकों के छात्रों ने स्कूलों की बदहाल इमारतों, विश्वविद्यालयों में दाखिले की अपारदर्शी प्रक्रिया और शिक्षकों की अनुपस्थिति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। फ्रांस में शिक्षा को लंबे समय से समाज में आगे बढ़ने की सीढ़ी माना जाता रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था। लेकिन व्यवस्था की बदहाली ने इस भरोसे को कमजोर कर दिया। देखते-देखते प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और कुछ शहरों में हिंसक झड़पों में बदल गए। इसका असर राजनीति पर भी दिख रहा। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में 30 साल से कम उम्र के करीब 70% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया। पढ़े-लिखे युवाओं में शिक्षा के लिए लिए गए भारी कर्ज और कम वेतन वाली नौकरियों को लेकर नाराजगी बढ़ी है।
क्या है योग्यता आधारित सामाजिक समझौता?
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रो. निकोलस कुइपर्स के मुताबिक, योग्यता आधारित व्यवस्था केवल प्रतिभाशाली लोगों को चुनने का तरीका नहीं है, बल्कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को भी एक तरह से जायज ठहराती है। दुनिया के कई देशों में लंबे समय तक यह व्यवस्था प्रभावी रही। लेकिन अब तस्वीर बदलती जा रही है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए युवा कर्ज ले रहे हैं, वर्षों तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित वेतन और सम्मान नहीं मिल रहा। कई युवाओं को तो अच्छी-खासी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कम वेतन वाली नौकरियों में काम करना पड़ रहा है।
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शिक्षा कैसे बनी तरक्की की सीढ़ी?
ब्रिटेन में 1944 में सबके लिए मुफ्त माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। अमेरिका में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जीआई बिल के जरिये सैनिकों को कॉलेज शिक्षा के अवसर मिले। भारत में राष्ट्रीय स्तर की कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। सरकारों के लिए शिक्षा का विस्तार केवल युवाओं को नौकरी दिलाने का माध्यम नहीं था। इससे गरीब और वंचित वर्गों को भरोसा दिया गया कि मेहनत के दम पर वे भी समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं।
कर्ज लेकर पढ़ाई, उम्मीद टूटने पर लगता है सदमा
फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हानझांग लियू के शोध के मुताबिक, चीन में सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता आधारित चयन ने लोगों को आर्थिक असमानता स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार किया। लेकिन जब लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठता है, तो वे अपनी असफलता का कारण व्यक्तिगत कमजोरी के बजाय भ्रष्टाचार और पक्षपात को मानने लगते हैं।
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फ्रांस में पेरिस के आसपास गरीब इलाकों के छात्रों ने स्कूलों की बदहाल इमारतों, विश्वविद्यालयों में दाखिले की अपारदर्शी प्रक्रिया और शिक्षकों की अनुपस्थिति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। फ्रांस में शिक्षा को लंबे समय से समाज में आगे बढ़ने की सीढ़ी माना जाता रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था। लेकिन व्यवस्था की बदहाली ने इस भरोसे को कमजोर कर दिया। देखते-देखते प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और कुछ शहरों में हिंसक झड़पों में बदल गए। इसका असर राजनीति पर भी दिख रहा। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में 30 साल से कम उम्र के करीब 70% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया। पढ़े-लिखे युवाओं में शिक्षा के लिए लिए गए भारी कर्ज और कम वेतन वाली नौकरियों को लेकर नाराजगी बढ़ी है।
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क्या है योग्यता आधारित सामाजिक समझौता?
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रो. निकोलस कुइपर्स के मुताबिक, योग्यता आधारित व्यवस्था केवल प्रतिभाशाली लोगों को चुनने का तरीका नहीं है, बल्कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को भी एक तरह से जायज ठहराती है। दुनिया के कई देशों में लंबे समय तक यह व्यवस्था प्रभावी रही। लेकिन अब तस्वीर बदलती जा रही है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए युवा कर्ज ले रहे हैं, वर्षों तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित वेतन और सम्मान नहीं मिल रहा। कई युवाओं को तो अच्छी-खासी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कम वेतन वाली नौकरियों में काम करना पड़ रहा है।
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शिक्षा कैसे बनी तरक्की की सीढ़ी?
ब्रिटेन में 1944 में सबके लिए मुफ्त माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। अमेरिका में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जीआई बिल के जरिये सैनिकों को कॉलेज शिक्षा के अवसर मिले। भारत में राष्ट्रीय स्तर की कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। सरकारों के लिए शिक्षा का विस्तार केवल युवाओं को नौकरी दिलाने का माध्यम नहीं था। इससे गरीब और वंचित वर्गों को भरोसा दिया गया कि मेहनत के दम पर वे भी समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं।
कर्ज लेकर पढ़ाई, उम्मीद टूटने पर लगता है सदमा
फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हानझांग लियू के शोध के मुताबिक, चीन में सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता आधारित चयन ने लोगों को आर्थिक असमानता स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार किया। लेकिन जब लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठता है, तो वे अपनी असफलता का कारण व्यक्तिगत कमजोरी के बजाय भ्रष्टाचार और पक्षपात को मानने लगते हैं।