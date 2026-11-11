बाइडन का बड़ा खुलासा: कैंसर का पहले पता होता तो नहीं लड़ते राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप से बहस पर भी दिया बयान

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने स्वास्थ्य और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति रहते उन्हें कैंसर होने की जानकारी मिल गई होती, तो वह दूसरी बार चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करते। बाइडन ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति पद पर रहते उन्हें अपनी बीमारी का पता नहीं था। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनकी उम्र, स्वास्थ्य और चुनाव अभियान छोड़ने के फैसले को लेकर चर्चा होती रही है।

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बाइडन ने अपने बेटे हंटर को राष्ट्रपति रहते माफी देने के फैसले का बचाव किया। हंटर के खिलाफ मामलों में शामिल थे—

वर्ष 2024 में संघीय हथियार संबंधी गंभीर आपराधिक आरोपों में दोषसिद्धि।

संघीय कर संबंधी आरोपों में अपराध स्वीकार करना।

विदेशी कारोबारी गतिविधियों को लेकर वर्षों तक जांच और रिपब्लिकन नेताओं की आलोचना।

हंटर ने माना था कि माफी से उनके पिता की विरासत को नुकसान पहुंचा। हालांकि, बाइडन ने कहा कि उन्हें आशंका थी कि ट्रंप उनके परिवार और उनसे जुड़े लोगों को निशाना बनाएंगे।

बाइडन ने पीपल पत्रिका को दिए साक्षात्कार में यह बात कही। यह बातचीत मंगलवार को उनके व्हाइट हाउस से जुड़े संस्मरण के जारी होने से पहले हुई। बाइडन 20 नवंबर को 84 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि कैंसर के कारण उनकी तबीयत खराब महसूस हो रही है, तो वह 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनने की दौड़ में नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि कैंसर से पीड़ित 80 साल के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।बाइडन को 2025 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के कई महीने बाद प्रोस्टेट कैंसर होने का पता चला था। डॉक्टरों ने बताया था कि कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुका है। उनके बेटे हंटर बाइडन ने अगस्त में बीबीसी को बताया था कि बीमारी फैलने के कारण उनके पिता को दर्द हो रहा है। हंटर के मुताबिक, यह दर्द काफी गंभीर है और कई तरह से उनके पिता की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित करता है।जून 2024 में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में बाइडन का प्रदर्शन खराब रहा था। उस समय उनकी उम्र 81 वर्ष थी। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी उम्र और ट्रंप को हराने की क्षमता पर सवाल बढ़ने लगे। हालांकि, बाइडन ने कहा कि वह इस बहस को निर्णायक घटना नहीं मानते। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप के साथ एक और बहस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक, इससे उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई।बहस के कुछ सप्ताह बाद बाइडन ने राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया। इसके बाद हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनीं, लेकिन आम चुनाव में ट्रंप से हार गईं। बाइडन ने साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति रहते वह अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम थे। उनके अनुसार, अधिक उम्र अपने आप में किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं बनाती। उन्होंने अपने अनुभव और विश्व नेताओं से पुराने संबंधों का भी उल्लेख किया।



राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद हंटर सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन नेताओं से बहस करते रहे हैं। वह देश की दिशा पर लंबे बयान भी लिखते हैं और अपनी क्रिप्टोकरेंसी शुरू कर चुके हैं। बाइडन ने बेटे का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें हंटर पर गर्व है। उन्होंने अपने बेटे को बेहद बुद्धिमान बताया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वह अपने काम के लिए खुद को सबसे अधिक तैयार व्यक्ति मानते थे और राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां निभाने की अपनी क्षमता पर उन्हें भरोसा था।