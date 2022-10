Pakistan: इमरान खान का एक और ऑडियो लीक, सांसदों-विधायकों की खरीद-फरोख्त का खुलासा

पाकिस्तान की राजनीति में इन तीनों ऑडियो लीक के लगातार सामने आ रहे मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का तीसरा ऑडियो क्लिप भी सामने आ गया है। इस ऑडियो क्लिप में वह सांसदों-विधायकों की होर्स ट्रेडिंग की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इससे पहले भी इमरान के ऑडियो लीक हो चुके हैं जिनमें उनको पद से हटाने में अमेरिकी साजिश के दावे की पोल खुल गई थी।

#EXCLUSIVE: Another explosive audio of ex PM @ImranKhanPTI allegedly talking about buying 5 MNAs (horse trading in the Parliament). pic.twitter.com/AF2gbwAI8a