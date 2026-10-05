ब्रिटेन में यहूदी विरोधी प्रस्ताव पर बवाल: ग्रीन पार्टी और इस्राइल आमने-सामने, पोलांस्की के प्रवेश पर रोक

ब्रिटेन की ग्रीन पार्टी ने 2026 के अपने सम्मेलन में यहूदी को लेकर एक बड़ा और विवादित फैसला किया है। पार्टी ने औपचारिक रूप से यहूदी विरोधी रुख अपनाने के पक्ष में मतदान किया। इस फैसले के तुरंत बाद इस्राइल ने ग्रीन पार्टी के नेता जैक पोलांस्की के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी। पार्टी की ओर से रविवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्रस्ताव के पक्ष में 1,022 वोट पड़े, जबकि 813 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

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