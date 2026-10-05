9/11 दोहराने की थी तैयारी?: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह निशाने पर थी इस्राइल की मशहूर इमारत, जांच में खुलासा

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट एफजेड1073 में हुआ कॉकपिट हमला अब और गंभीर रूप लेता जा रहा है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, ओमान के को-पायलट हमाम अल-हम्मामी पर सिर्फ विमान हाईजैक करने की कोशिश का ही आरोप नहीं है, बल्कि आशंका है कि वह 9/11 जैसी शैली में विमान को आतंकी हमले का हथियार बनाना चाहता था। एक वरिष्ठ अमीराती सूत्र के मुताबिक, उसका संभावित निशाना तेल अवीव की मशहूर अजरीली टावर्स हो सकती थीं। दूसरी ओर, इटली की कोरिएरे डेला सेरा की जांच में यह संभावना भी सामने आई कि जब यात्रियों ने उसके मंसूबे नाकाम कर दिए तो उसने विमान को सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की। हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और सभी विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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