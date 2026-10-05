फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   india Cambodia landmine clearance project 134 families

कंबोडिया में भारत का अभियान: बारूदी सुरंगों से मुक्त कराई 2 लाख वर्ग मीटर जमीन; कितने परिवारों को मिली राहत?

Mon, 05 Oct 2026 07:45 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, पेन्ह।
एजेंसी, पेन्ह। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 05 Oct 2026 07:45 AM IST
सार

भारत समर्थित परियोजना से कंबोडिया में करीब दो लाख वर्ग मीटर बारूदी सुरंग प्रभावित जमीन साफ कर दी गई है। इससे 134 परिवारों को सुरक्षित जमीन मिली है। दशकों से युद्ध की मार झेल रहे इस इलाके में अब क्या रास्ते खुलेंगे? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

विज्ञापन
india Cambodia landmine clearance project 134 families
कंबोडिया-भारत के राष्ट्रीय ध्वज - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/ऑल इंडिया रेडियो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत समर्थित एक परियोजना के तहत कंबोडिया के कोह कोंग प्रांत में करीब 1,97,810 वर्ग मीटर (दो लाख) बारूदी सुरंग प्रभावित जमीन को साफ कर स्थानीय समुदाय को सौंप दिया गया।
विज्ञापन


इससे करीब 134 परिवारों को लाभ पहुंचेगा। भारतीय दूतावास ने कहा कि काओ पाओ गांव में जमीन सौंपने के समारोह में फ्नोम पेन्ह स्थित भारतीय दूतावास की उप मिशन प्रमुख तनु प्रिया ने कंबोडियाई अधिकारियों के साथ हिस्सा लिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र को भारत की मेकांग-गंगा सहयोग के तहत क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट योजना के माध्यम से बारूदी सुरंगों से मुक्त किया गया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: ब्राजील: राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला दूसरे दौर में, अब किसके हाथ आएगी सत्ता? 25 अक्टूबर को होगा फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन


दशकों तक चले संघर्ष से प्रभावित है जमीन
कंबोडिया में दशकों तक चले युद्ध और संघर्ष के कारण बड़ी मात्रा में जमीन बारूदी सुरंगों और बिना फटे विस्फोटकों से दूषित है। इनसे स्थानीय समुदायों को खतरा बना रहता है और खेती, आवास तथा विकास के लिए जमीन का इस्तेमाल प्रभावित होता है। साफ की गई जमीन से स्थानीय लोगों को खेती, आवास, आजीविका और अन्य सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित पहुंच मिल सकेगी।

भारत 1990 के दशक की शुरुआत से कंबोडिया के मानवीय बारूदी सुरंग सफाई प्रयासों में सहयोग करता रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed