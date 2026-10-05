कंबोडिया में भारत का अभियान: बारूदी सुरंगों से मुक्त कराई 2 लाख वर्ग मीटर जमीन; कितने परिवारों को मिली राहत?

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भारत समर्थित एक परियोजना के तहत कंबोडिया के कोह कोंग प्रांत में करीब 1,97,810 वर्ग मीटर (दो लाख) बारूदी सुरंग प्रभावित जमीन को साफ कर स्थानीय समुदाय को सौंप दिया गया।