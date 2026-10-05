एफबीआई चीफ काश पटेल ने गर्लफ्रेंड से की सगाई: अंगूठी दिखाकर दी खुशखबरी, कहा- अब मामला कानून के हाथ में है

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❤️💍 — Kash Patel (@Kash_Patel) October 4, 2026

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27 साल की विल्किंस ने पटेल (46) के साथ अपनी एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो पोस्ट की। इसमें वह अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं, कैप्शन में लिखा है, 'अब मामला कानून के हाथ में है।' दोनों 2025 में पटेल के एफबीआई प्रमुख बनने से पहले से ही एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। विल्किंस उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थीं।कंट्री सिंगर और पॉलिटिकल कमेंटेटर विल्किंस ने 2023 में अपना पहला एल्बम रिलीज किया था। वह कंजर्वेटिव ग्रुप्स से जुड़ी रही हैं और अपनी वेबसाइट पर लिखती हैं कि वह 'कंट्री परंपराओं का सम्मान करते हुए उनमें आज के दौर की प्रासंगिकता और कमेंट्री भी जोड़ती हैं।'बता दें कि पटेल, जिन्होंने विल्किंस की फोटो को रीपोस्ट किया था, उनको सरकारी विमान से ऐसी यात्राएं करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है जिनका कोई स्पष्ट कानूनी या आधिकारिक मकसद नहीं था। इनमें एफबीआई जेट से पेंसिल्वेनिया के स्टेट कॉलेज जाना भी शामिल है, जहां एक प्रो रेसलिंग इवेंट में विल्किंस ने राष्ट्रगान गाया था। बाद में विल्किंस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फोटो में यह जोड़ा मुस्कुराते हुए और विल्किंस के हाथ में एक बड़ी सुनहरी चैंपियनशिप बेल्ट पकड़े हुए दिखाई दिया।विल्किंस तब भी चर्चा में आई थीं जब उन्होंने 'अमेरिका 250' के तहत नेशनल मॉल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर' में परफॉर्म किया था। कई अन्य कलाकारों ने यह पता चलने पर कि यह कोई गैर-राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था।