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बायोटेक उद्यमी और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व उम्मीदवार रहे रामास्वामी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राज्य की रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन के साथ पार्टी का नामांकन हासिल किया था। हार के बाद रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे देश के इतिहास में कई उतार-चढ़ाव आए हैं और अंततः हमने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लिया है। विज्ञापन



20 साल बाद मिली जीत

इस जीत के साथ ओहायो में 20 साल बाद किसी डेमोक्रेट को गवर्नर बनने का मौका मिला है। इससे पहले 2006 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां गवर्नर पद जीता था। डेमोक्रेट्स के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि वे दो दशकों के बाद फिर से गवर्नर का पद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन पेशे से एक चिकित्सक हैं। वो ओहियो राज्य की पूर्व स्वास्थ्य निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान एमी को काफी पहचान मिली थी। बायोटेक उद्यमी और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व उम्मीदवार रहे रामास्वामी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राज्य की रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन के साथ पार्टी का नामांकन हासिल किया था। हार के बाद रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे देश के इतिहास में कई उतार-चढ़ाव आए हैं और अंततः हमने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लिया है।इस जीत के साथ ओहायो में 20 साल बाद किसी डेमोक्रेट को गवर्नर बनने का मौका मिला है। इससे पहले 2006 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहां गवर्नर पद जीता था। डेमोक्रेट्स के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि वे दो दशकों के बाद फिर से गवर्नर का पद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन पेशे से एक चिकित्सक हैं। वो ओहियो राज्य की पूर्व स्वास्थ्य निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान एमी को काफी पहचान मिली थी।

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डेमोक्रेटिक पार्टी की एमी एक्टन ने ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में भारतीय मूल के रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी को हरा दिया है। इस हार को राज्य में रिपब्लिकन पार्टी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यहां पहले गवर्नर का पद इसी पार्टी के पास था। अमेरिकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ओहायो के गवर्नर पद का चुनाव 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के सबसे चर्चित मुकाबलों में शामिल था। इस चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी का मुकाबला डेमोक्रेट एमी एक्टन से था। दोनों उम्मीदवार निवर्तमान रिपब्लिकन गवर्नर माइक डिवाइन की जगह लेने के लिए मैदान में थे। कार्यकाल की समयसीमा से जुड़े नियमों के कारण डिवाइन दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते थे।