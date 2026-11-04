सुहास सुब्रमण्यन से पिया डांडिया: अमेरिका मध्यावधि चुनाव में कौन-कौन भारतवंशी जीते? जानिए क्या है स्थिति

मंगलवार को घोषित नतीजों के अनुसार, हाई स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल डांडिया ने 51.9 प्रतिशत वोट हासिल किए और वह नई भारतीय-अमेरिकी अमेरिकी कांग्रेसवुमन बन गई हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी असकर को 49.1 प्रतिशत वोट मिले।कैंपेन की वेबसाइट के अनुसार, डांडिया पहली पीढ़ी की अमेरिकी हैं। उन्होंने अपना करियर समुदायों को मजबूत बनाने में समर्पित किया है। एक हाई स्कूल प्रिंसिपल, पॉलिसी लीडर और टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में। फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी में जन्मी और पली-बढ़ीं डांडिया ने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी और वह हार्लेम में एक हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक डांडिया ने अपने करियर के शुरुआती दौर में दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में बच्चों को पढ़ाया, इस अनुभव ने उन्हें आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों से अवगत कराया।उन्होंने एक हाई स्कूल की स्थापना की, जिसका लक्ष्य कम आय वाले छात्रों के जीवन की दिशा बदलना था, ताकि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते पर लाया जा सके। उनके हाई स्कूल से पास होने वाले सभी छात्रों को कॉलेज में दाखिला मिला, जबकि उनमें से 86 प्रतिशत छात्र कम आय वाले परिवारों से आते थे। कैंपेन वेबसाइट के अनुसार, 28 साल की उम्र में वह अपने स्कूल की फाउंडिंग प्रिंसिपल बनीं, जिससे वह देश की सबसे कम उम्र की हाई स्कूल प्रिंसिपलों में से एक बन गईं।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार के रूप में काम कर चुके भारतीय मूल के सुहास सुब्रमण्यम एक बार फिर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए हैं। 40 वर्षीय सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की। उन्हें 61.5 प्रतिशत से अधिक वोट मिले, जबकि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डेव बेकविथ को 36.4 प्रतिशत मत मिले।



भारतीय माता-पिता के घर ह्यूस्टन में हुआ जन्म

ह्यूस्टन में भारतीय माता-पिता के घर जन्मे सुब्रमण्यम ने न्यू ऑरलियन्स की टुलने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान सेवा भाव सीखा। वहां उन्होंने 'हरिकेन कैटरीना' से प्रभावित समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को संगठित करने में मदद की थी।



ओबामा प्रशासन में व्हाइट हाउस के तकनीकी नीति सलाहकार रहे

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद सुब्रमण्यम ने राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में टेक्नोलॉजी नीति सलाहकार के रूप में काम किया। व्हाइट हाउस में काम करने के बाद उन्होंने लाउडन काउंटी में अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। साथ ही, उन्होंने स्वयंसेवक EMT (आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन) और फायरफाइटर के रूप में भी सेवाएं दीं।



2019 में वर्जीनिया की विधानसभा के लिए चुने गए

सुब्रमण्यम 2019 में वर्जीनिया जनरल असेंबली के लिए चुने गए थे और उन्होंने वहां दो कार्यकाल पूरे किए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए 2024 में चुने जाने से पहले वह वर्जीनिया राज्य सीनेट के सदस्य भी रहे थे। अब वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से दोबारा जीत हासिल कर उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में अपना स्थान बरकरार रखा है।