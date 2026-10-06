{"_id":"6ac49d3af0b684b6eb024a34","slug":"when-will-the-1-500-be-credited-to-women-s-accounts-major-update-on-the-41st-installment-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिलाओं के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? 41वीं किस्त पर बड़ा अपडेट!","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

महिलाओं के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? 41वीं किस्त पर बड़ा अपडेट!

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Tue, 06 Oct 2026 12:33 PM IST







Link Copied



मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चल रही लाड़ली बहना योजना एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इस बार योजना की 41वीं किस्त जारी होनी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।

... और पढ़ें

विज्ञापन