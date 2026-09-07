8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी? | DA | HRA

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर का ये हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की तीन दिवसीय बड़ी बैठक आज यानी 7 सितंबर 2026 से दक्षिण भारत में शुरू हो गई है। इतिहास में पहली बार आयोग की बैठक दक्षिण भारत में हो रही है। चेन्नई में 7-8 सितंबर की बैठक के बाद, 9 सितंबर को पुडुचेरी में आयोग कर्मचारी संगठनों से सीधा संवाद करेगा। बैठक के मुख्य एजेंडे में फिटमेंट फैक्टर, डीए और सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 7% करने की मांग शामिल है।



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