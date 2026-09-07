Hindi News
›
Video
›
Utility
›
8th Pay Commission Update: Are employees set to receive great news regarding the 8th Pay Commission? | DA | HR
{"_id":"6a9e9c3a9d793d19af0d94a1","slug":"8th-pay-commission-update-are-employees-set-to-receive-great-news-regarding-the-8th-pay-commission-da-hr-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी? | DA | HRA","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी? | DA | HRA
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:42 PM IST
Link Copied
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर का ये हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की तीन दिवसीय बड़ी बैठक आज यानी 7 सितंबर 2026 से दक्षिण भारत में शुरू हो गई है। इतिहास में पहली बार आयोग की बैठक दक्षिण भारत में हो रही है। चेन्नई में 7-8 सितंबर की बैठक के बाद, 9 सितंबर को पुडुचेरी में आयोग कर्मचारी संगठनों से सीधा संवाद करेगा। बैठक के मुख्य एजेंडे में फिटमेंट फैक्टर, डीए और सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 7% करने की मांग शामिल है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।