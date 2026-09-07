मेडिकल क्लेम: हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कैशलेस और रीइंबर्समेंट क्लेम? जानें दोनों में क्या है बड़ा अंतर

Health Insurance Claim Process: बीमारी या आपातकालीन स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस होना बड़े वित्तीय संकट से बचाता है। जब लोग असप्ताल में भर्ती होने जाते हैं तो उनके सामने क्लेम के लिए दो तरीके देखने को मिलते हैं, एक कैशलेस और दूसरा रीइंबर्समेंट। अक्सर लोग इन दोनों के बीच के अंतर को लेकर असमंजस में रहते हैं, जिससे ऐन मौके पर परेशानी का सामना करना पड़ता है।





कैशलेस क्लेम में मरीज को अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ता, जबकि रीइंबर्समेंट में पहले खुद बिल भरना होता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि कैशलेस और रीइंबर्समेंट क्लेम में क्या मुख्य अंतर हैं और कौन सा तरीका ज्यादा सुविधाजनक है।