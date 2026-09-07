क्या लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करने पर लैपटॉप की बैटरी खराब होती है? यहां दूर करें कंफ्यूजन

Charging Mobile Via Laptop Effects: अक्सर सफर में या इमरजेंसी के समय हम अपने मोबाइल फोन को लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करके चार्ज करने लगते हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने से लैपटॉप की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है या उसकी उम्र कम हो जाती है। हालांकि, तकनीकी रूप से यह पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल का सही तरीका न जानने पर लैपटॉप पर अतिरिक्त दबाव जरूर पड़ सकता है।





आज के समय में लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों ही स्मार्ट पावर मैनेजमेंट तकनीक से लैस हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि लैपटॉप से मोबाइल चार्ज करने पर वास्तव में क्या असर पड़ता है।