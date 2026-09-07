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घर की दीवारों पर सीलन ने कर दिया है परेशान? पहले पता करें असली कारण
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:19 PM IST
सार
Walls Develop Dampness: बारिश में दीवारों पर सीलन आने की कई वजह हो सकती हैं। बाहर से बारिश का पानी दीवार में जाना, छत से पानी रिसना, पाइप में लीकेज और घर में ज्यादा नमी इसके आम कारण हैं। सिर्फ सीलन वाली जगह पर पेंट करने के बजाय पहले इसकी असली वजह ठीक करना जरूरी है।
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बारिश में दीवारों पर अचानक क्यों आ जाती है सीलन?
- फोटो : AI
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बारिश शुरू होते ही कई घरों में एक परेशानी आम हो जाती है और वह है दीवारों पर सीलन। कहीं दीवार का रंग उखड़ने लगता है तो कहीं काले या हरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। कई बार दीवार से अजीब सी गंध भी आने लगती है। शुरुआत में लोग इसे सिर्फ बारिश का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर सीलन लंबे समय तक बनी रहे तो दीवार को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल, बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है। इसके अलावा बाहर का पानी दीवारों में किसी रास्ते से पहुंच जाए तो वहां सीलन दिखाई देने लगती है। तो आज की इस खबर में हम आपको इससे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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बारिश में दीवारों पर अचानक क्यों आ जाती है सीलन?
- फोटो : AI Generated
बाहर से पानी दीवार में पहुंचना
बारिश का पानी अगर दीवार में मौजूद छोटी दरारों, छत के किनारों या खिड़की-दरवाजे के आसपास से अंदर पहुंच रहा है तो सीलन बन सकती है। कई बार बाहर की दीवार पर पानी लगातार पड़ने से भी नमी अंदर तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ अंदर से पेंट कर देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती।
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बारिश में दीवारों पर अचानक क्यों आ जाती है सीलन?
- फोटो : AI Generated
छत से पानी रिसना
अगर छत पर पानी जमा होता है या वहां से पानी रिसने की समस्या है तो नीचे की दीवारों पर भी सीलन दिखाई दे सकती है। खासकर छत के ठीक नीचे वाले हिस्से में गीले धब्बे, पेंट उखड़ना या रंग बदलना इसका संकेत हो सकता है।
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बारिश में दीवारों पर अचानक क्यों आ जाती है सीलन?
- फोटो : AI Generated
पाइप में लीकेज भी हो सकता है कारण
कभी-कभी सीलन का बारिश से कोई सीधा संबंध नहीं होता। दीवार के अंदर या उसके पास पानी की पाइप में लीकेज होने पर भी नमी जमा हो सकती है। अगर किसी एक हिस्से में लगातार गीला निशान बना हुआ है तो पाइप की जांच करवाना जरूरी है।
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बारिश में दीवारों पर अचानक क्यों आ जाती है सीलन?
- फोटो : AI Generated
कम हवा और ज्यादा नमी
बारिश के दिनों में लोग खिड़कियां और दरवाजे लंबे समय तक बंद रखते हैं। इससे घर के अंदर की नमी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। अगर कमरे में हवा का आना-जाना कम है तो दीवारों पर नमी जमने और फफूंदी बढ़ने की समस्या हो सकती है।
सीलन से कैसे बचें?
सबसे पहले सीलन की असली वजह पता करना जरूरी है। अगर बाहर से पानी आ रहा है तो दीवार की दरार या पानी के रास्ते को ठीक करवाएं। छत पर पानी जमा न होने दें और पाइप में लीकेज है तो उसे जल्द ठीक करवाएं। बारिश के बीच भी जब मौसम साफ हो, तब कुछ देर खिड़कियां खोलकर कमरे में हवा का आना-जाना बनाए रखें। दीवार पर सिर्फ नया पेंट कर देना इसका स्थायी समाधान नहीं है। जब तक पानी या नमी आने की वजह खत्म नहीं होगी, सीलन दोबारा दिखाई दे सकती है। इसलिए समस्या छोटी दिखे तो भी शुरुआत में ही ध्यान देना बेहतर है।
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