YouTube को टक्कर देने आ गया ये एप! अब 1,000 व्यूज पर होगी इतनी कमाई
दुनियाभर के वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक बेहद रोमांचक खबर है। अभी तक वीडियो कंटेंट से कमाई के मामले में YouTube का दबदबा रहा है, लेकिन अब एक और प्लेटफॉम कमाई के मामले में यूट्यूब को टक्कर देने की तैयारी में है... मशहूर वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म बिलिबिली इसे कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म अब अपने घरेलू बाजार से बाहर निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पैर फैला रहा है। दिलचस्प बात ये है कि क्रिएटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए कंपनी कथित तौर पर शानदार पेआउट ऑफर कर रही है, यानी आप कम व्यूज में भी अच्छा कमा पाएंगे, अब इसी एप ने सोशल मीडिया पर भारी हलचल मचा दी है।
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