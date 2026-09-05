₹10,000 से कम में इन 5G फोन का जलवा! खरीदने से पहले देखें ये लिस्ट

5G स्मार्टफोन खरीदने के लिए अब 15 से 20 हजार का बजट होना जरूरी नहीं है. अगर आपका बजट 10,000 तक है, तो इस रेंज में भी कई ऐसे फोन मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और अच्छे कैमरा जैसे फीचर्स देते हैं. इस कीमत में कुछ फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर हैं, तो कुछ बैटरी या डिस्प्ले के मामले में खास हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस बजट में 2026 के सबसे सस्ते ऑप्शन कौन-से हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट है.