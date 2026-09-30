अब मोबाइल में मुफ्त देख सकेंगे TV! ना Data लगेगा, ना रिचार्ज

क्या अब आप बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के अपने फोन पर लाइव टीवी देख सकेंगे? भारत में डायरेक्ट-टू-मोबाइल यानी D2M ब्रॉडकास्टिंग को कमर्शियल तौर पर शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती अगले महीने D2M के कमर्शियल रोलआउट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी कर सकती है। यह कदम तेजस नेटवर्क की ओर से विकसित इक्विपमेंट के टेक्नोलॉजी वैलिडेशन टेस्ट के सरकारी रिव्यू से गुजरने के बाद सामने आया है। हालांकि, इसकी सटीक टाइमलाइन अभी स्पष्ट नहीं है।