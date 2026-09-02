सिर्फ iphone 18 नहीं, Vivo T5 5G भी... सितंबर में तहलका मचाएंगे ये स्मार्टफोन

Shruti
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉमShruti
Wed, 02 Sep 2026 04:14 PM IST

    अगर आप नया मोबाइल खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सितंबर 2026 आपके लिए ढेरों शानदार विकल्प लेकर आ रहा है। एपल (Apple) से लेकर शाओमी (Xiaomi) तक, कई दिग्गज टेक ब्रांड्स इस महीने अपने दमदार स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें प्रीमियम फ्लैगशिप से लेकर मिड-रेंज और बजट फोन तक शामिल हो सकते हैं। अगर आप नया फोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सितंबर के इन संभावित लॉन्च पर नजर रखना फायदे का सौदा हो सकता है।

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