सिर्फ iphone 18 नहीं, Vivo T5 5G भी... सितंबर में तहलका मचाएंगे ये स्मार्टफोन
अगर आप नया मोबाइल खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सितंबर 2026 आपके लिए ढेरों शानदार विकल्प लेकर आ रहा है। एपल (Apple) से लेकर शाओमी (Xiaomi) तक, कई दिग्गज टेक ब्रांड्स इस महीने अपने दमदार स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें प्रीमियम फ्लैगशिप से लेकर मिड-रेंज और बजट फोन तक शामिल हो सकते हैं। अगर आप नया फोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सितंबर के इन संभावित लॉन्च पर नजर रखना फायदे का सौदा हो सकता है।
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