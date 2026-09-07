इस Recharge Plan में 120GB Data, Jio Hotstar, JioTV Pro, Storage मिलेगी Free | Jio | Airtel | BSNL

टेलीकॉम बाजार में बढ़ती रिचार्ज कीमतों के बीच, आपके लिए एक राहत की खबर सामने आई है... रिलायंस जियो ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। कंपनी अपनी सालगिरह के मौके पर एक मेगा एनिवर्सरी ऑफर लेकर आई है, जिसमें ग्राहकों को ढेरों मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर आप बार-बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं, तो जियो का 3,599 रुपये वाला सालाना प्रीपेड प्लान इस वक्त सबसे बेहतरीन और फायदे का सौदा बन गया है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस धांसू प्लान के साथ और क्या-क्या बंपर फायदें मिलने वाले हैं...