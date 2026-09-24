मिवी ने 11,999 रुपये में लॉन्च किया 5G स्मार्टफोन, 6000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा

ऑडियो डिवाइस बनाने वाली देसी कंपनी मिवी (Mivi) ने अब स्मार्टफोन मार्केट में भी कदम रख दिया है। कंपनी ने ग्राहकों के लिए अपना पहला हैंडसेट Mivi One 5G भारत में पेश कर दिया है। यह डिवाइस खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम बजट में एक स्टाइलिश और दमदार 5G फोन की तलाश में हैं। बेहतरीन फीचर्स के साथ आने इस फोन को कंपनी ने 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन को तीन रैम वेरिएंट में लॉन्च किया है जिनमें 4GB, 6GB और 8GB रैम शामिल हैं।