iPhone 18 Pro और Pro Max की बुकिंग शुरू जानें ऑफर और खरीदने का तरीका!

Apple ने भारत में अपने नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। दोनों नए Pro मॉडल ग्राहकों के लिए 18 सितंबर से उपलब्ध होंगे। कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन्स को इसी सप्ताह अपने पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo के साथ पेश किया था। हालांकि, फिलहाल ग्राहकों के लिए केवल iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की प्री-बुकिंग शुरू हुई है। iPhone Duo खरीदने के लिए ग्राहकों को अक्टूबर तक इंतजार करना होगा।

भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये रखी गई है, जबकि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है। Apple ने दोनों Pro मॉडल को अलग-अलग स्टोरेज विकल्पों के साथ पेश किया है। इनमें 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज शामिल हैं। यानी ऐसे ग्राहक जिन्हें बड़ी मात्रा में फोटो, वीडियो, ऐप्स और अन्य डेटा स्टोर करना है, उनके लिए पहली बार 2TB तक का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। हालांकि ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत शुरुआती मॉडल के मुकाबले काफी अधिक होगी।

नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को कई आकर्षक रंगों में खरीदा जा सकेगा। इनमें ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बरगंडी कलर शामिल हैं। ग्राहक प्री-ऑर्डर करते समय अपनी पसंद के अनुसार मॉडल, स्टोरेज क्षमता और कलर का चयन कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से फोन चुनने की सुविधा मिलेगी।

खरीदारी को आसान बनाने के लिए Apple की ओर से बैंक कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ग्राहक एकमुश्त भुगतान के बजाय EMI के जरिए फोन खरीद सकते हैं। हालांकि प्री-ऑर्डर करते समय एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा। ग्राहकों को बुकिंग के दौरान ही फोन की पूरी पेमेंट करनी होगी। इसलिए प्री-ऑर्डर करने से पहले चुने गए मॉडल और स्टोरेज वेरिएंट की कीमत की अच्छी तरह जांच करना जरूरी होगा।

कुल मिलाकर, iPhone 18 Pro सीरीज में Apple ने प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए कई स्टोरेज और कलर विकल्प दिए हैं। खासतौर पर 2TB स्टोरेज विकल्प उन यूजर्स के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है, जो फोन पर बड़े स्तर पर वीडियो और अन्य फाइलें रखते हैं। वहीं, iPhone 18 Pro और Pro Max की शुरुआती कीमतों को देखते हुए बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI ग्राहकों के लिए खरीदारी को कुछ आसान बना सकते हैं। 18 सितंबर से बिक्री शुरू होने के बाद इन दोनों मॉडलों की उपलब्धता और ग्राहकों की प्रतिक्रिया से पता चलेगा कि भारत में नई iPhone Pro सीरीज को कितना मजबूत रिस्पॉन्स मिलता है।