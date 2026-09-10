एपल ने किया पहली बार फोल्डेबल फोन iPhone Duo लॉन्च कीमत से फीचर्स तक,सब जानें!

ऐपल ने पहली बार अपना फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने iPhone Duo नाम दिया है। कंपनी ने इसे अपने Surprise and Shine लॉन्च इवेंट में पेश किया। डिजाइन की बात करें तो यह फोन फोल्ड होने पर एक बड़े वॉलेट जैसा नजर आता है। खास बात यह भी है कि इसे ऐपल वॉच के साथ इस्तेमाल करते हुए खोला जा सकता है। iPhone Duo को दो कलर ऑप्शन—Star White और Night Sky—में पेश किया गया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें नया A20 Pro प्रोसेसर दिया गया है, जिससे फोन के तेज और पावरफुल प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

कीमत की बात करें तो 265GB स्टोरेज वाले iPhone Duo की शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर रखी गई है। कंपनी के मुताबिक, इसका प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि ग्राहकों को फोन की बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। कीमत के लिहाज से यह ऐपल के प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एक बेहद महंगा डिवाइस है, लेकिन फोल्डेबल डिजाइन और बड़े डिस्प्ले के कारण कंपनी इसे अपने पोर्टफोलियो में एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट के तौर पर पेश कर रही है।

iPhone Duo की सबसे बड़ी खासियत इसका डिस्प्ले सेटअप है। इसमें 7.6 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। ऐपल के मुताबिक, यह स्क्रीन iPhone 18 Pro Max के डिस्प्ले से करीब 50 प्रतिशत बड़ी और iPhone 18 Pro की स्क्रीन से लगभग 80 प्रतिशत बड़ी है। यानी फोन को खोलने के बाद यूजर्स को एक बड़े स्क्रीन एरिया का अनुभव मिलेगा, जो वीडियो देखने, गेमिंग, मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी जैसे कामों के लिए उपयोगी हो सकता है।

फोन के बाहर भी एक 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिससे इसे फोल्ड रहने की स्थिति में भी सामान्य स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐपल का दावा है कि बाहरी स्क्रीन का क्षेत्रफल iPhone 18 Pro के कुल स्क्रीन एरिया का लगभग 90 प्रतिशत है। यानी फोन को हर छोटे काम के लिए खोलने की जरूरत नहीं होगी।

iPhone Duo में एक और खास फीचर Apple Pencil सपोर्ट है। कंपनी के मुताबिक दोनों डिस्प्ले पर Apple Pencil का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि यह सुविधा फोन के लॉन्च के समय उपलब्ध नहीं होगी और इस साल के आखिर में उपलब्ध कराई जाएगी। इससे iPhone Duo को सिर्फ कॉलिंग और एंटरटेनमेंट डिवाइस के बजाय नोट्स, स्केचिंग और दूसरी क्रिएटिव जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, iPhone Duo के जरिए ऐपल ने फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में अपनी पहली बड़ी एंट्री की है। बड़े फोल्डेबल डिस्प्ले, बाहरी स्क्रीन, A20 Pro चिप और Apple Pencil सपोर्ट जैसे फीचर्स इसे कंपनी के पारंपरिक iPhone मॉडल से अलग बनाते हैं। हालांकि इसकी 1,999 डॉलर की कीमत इसे प्रीमियम कैटेगरी में रखती है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ग्राहक इस नए फोल्डेबल आईफोन को कितना पसंद करते हैं।