Iphone 18 के लॉन्च से पहले बुरी खबर! कीमत में बड़ी उछाल, 10 से 20 % तक...

अगर आप एपल (Apple) के अपकमिंग आईफोन 18 को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अपने बजट को थोड़ा बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। एपल के बड़े 'सरप्राइज एंड शाइन' इवेंट से ठीक पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। वैश्विक मार्केट रिसर्च फर्म ट्रेंडफोर्स (TrendForce) के एक ताजा विश्लेषण के अनुसार, अपकमिंग आईफोन 18 सीरीज के स्मार्टफोन पिछले मॉडल्स के मुकाबले 10 से 20 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं। यानी इस बार डिस्काउंट की उम्मीद लगाए बैठे ग्राहकों को तगड़ा झटका लग सकता है।