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Airtel-Jio के सस्ते प्लान गायब! क्या अब डबल देना होगा रिचार्ज का पैसा?

Shruti
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉमShruti
Wed, 26 Aug 2026 01:44 PM IST

    देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि Airtel और Reliance Jio के करोड़ों यूजर्स को एक बार फिर झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले महीनों में मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में करीब 12 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जिस रिचार्ज के लिए आप आज 300 रुपये खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आने वाले समय में आपको करीब इससे ज्यादा रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि, कंपनियों की ओर से अभी इस संभावित बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

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