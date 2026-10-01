{"_id":"6abe850348fd9492fc07c250","slug":"video-state-level-boxing-competition-kicks-off-at-major-dhyan-chand-stadium-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आगाज","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

झांसी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय पुरुष एवं महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मुक्केबाज प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान 55 किलोग्राम भार वर्ग में बरेली और वाराणसी के मुक्केबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे पर जोरदार पंच लगाए और मुकाबले में अपनी तकनीक व दमखम का प्रदर्शन किया। मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद खेलप्रेमियों में भी खासा उत्साह नजर आया।

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