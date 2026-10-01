Asian Games Live: वॉलीबॉल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से जारी, तीरंदाजी में चिकिथा क्वार्टर फाइनल में हारीं

07:30 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: ताइक्वांडो में फाइनल में जगह नहीं बना सकीं रूपा बायोर भारत की रूपा बायोर ताइक्वांडो की व्यक्तिगत पूमसे स्पर्धा के सेमीफाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं। इसके साथ ही उनका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। रूपा ने 10 में से 7.6100 अंक हासिल किए, लेकिन यह स्कोर उन्हें अगले दौर में पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा।



पूमसे ताइक्वांडो की गैर-युद्ध स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी काल्पनिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहले से तय गतिविधियों और तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें खिलाड़ियों के बीच सीधी लड़ाई नहीं होती। प्रदर्शन का मूल्यांकन मुख्य रूप से सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है। भारत की रूपा बायोर ताइक्वांडो की व्यक्तिगत पूमसे स्पर्धा के सेमीफाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं। इसके साथ ही उनका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। रूपा ने 10 में से 7.6100 अंक हासिल किए, लेकिन यह स्कोर उन्हें अगले दौर में पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा।पूमसे ताइक्वांडो की गैर-युद्ध स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी काल्पनिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहले से तय गतिविधियों और तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें खिलाड़ियों के बीच सीधी लड़ाई नहीं होती। प्रदर्शन का मूल्यांकन मुख्य रूप से सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है।

07:30 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: वॉलीबॉल में दूसरे सेट में भी पाकिस्तान का दबदबा पाकिस्तान ने दूसरे सेट में शुरुआती बढ़त बना ली है। भारतीय लिबरो आनंद की गलती के बाद पाकिस्तान ने लगातार दो अंक हासिल किए। भारत ने बदलाव करते हुए जोएल बेंजामिन को कोर्ट पर उतारा है। उनके आने से भारतीय टीम के फ्रंट-कोर्ट खेल में थोड़ी आक्रामकता देखने को मिली है। हालांकि, भारत अपनी सर्विस पर लगातार अंक जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है और वह लगातार दबाव बनाए हुए है। पाकिस्तान के अटैकर्स के स्पाइक बेहद प्रभावी रहे हैं। भारतीय टीम के लिए इन हमलों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है और वह अभी तक मुकाबले में वापसी का रास्ता नहीं खोज पाई है। पाकिस्तान ने दूसरे सेट में शुरुआती बढ़त बना ली है। भारतीय लिबरो आनंद की गलती के बाद पाकिस्तान ने लगातार दो अंक हासिल किए। भारत ने बदलाव करते हुए जोएल बेंजामिन को कोर्ट पर उतारा है। उनके आने से भारतीय टीम के फ्रंट-कोर्ट खेल में थोड़ी आक्रामकता देखने को मिली है। हालांकि, भारत अपनी सर्विस पर लगातार अंक जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है और वह लगातार दबाव बनाए हुए है। पाकिस्तान के अटैकर्स के स्पाइक बेहद प्रभावी रहे हैं। भारतीय टीम के लिए इन हमलों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है और वह अभी तक मुकाबले में वापसी का रास्ता नहीं खोज पाई है।

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07:04 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: स्क्वैश के सेमीफाइनल मुकाबले शुरू भारतीय महिला स्क्वैश टीम का सेमीफाइनल मुकाबला हांगकांग के खिलाफ शुरू हो गया है। भारत की ओर से अनाहत सिंह ने शुरुआत की है और उनका सामना चान सिन युक से हो रहा है। स्क्वैश में भारत अब तक तीन पदक जीत चुका है। अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किए हैं, जबकि जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता है। अब भारतीय महिला टीम की नजर फाइनल में जगह बनाकर एक और पदक पक्का करने पर है। भारतीय महिला स्क्वैश टीम का सेमीफाइनल मुकाबला हांगकांग के खिलाफ शुरू हो गया है। भारत की ओर से अनाहत सिंह ने शुरुआत की है और उनका सामना चान सिन युक से हो रहा है। स्क्वैश में भारत अब तक तीन पदक जीत चुका है। अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किए हैं, जबकि जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता है। अब भारतीय महिला टीम की नजर फाइनल में जगह बनाकर एक और पदक पक्का करने पर है।

07:04 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने जीता पहला सेट भारत के लिए मुकाबले की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान ने रणनीति के साथ खेलते हुए पहला सेट अपने नाम कर लिया है। जेरोम को पाकिस्तान ने ज्यादातर समय प्रभावी नहीं होने दिया। वहीं, भारतीय टीम से भी कुछ गलतियां हुईं, जिसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया। अब भारत को अगले सेट में जोरदार वापसी करनी होगी।



भारत के लिए मुकाबले की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान ने रणनीति के साथ खेलते हुए पहला सेट अपने नाम कर लिया है। जेरोम को पाकिस्तान ने ज्यादातर समय प्रभावी नहीं होने दिया। वहीं, भारतीय टीम से भी कुछ गलतियां हुईं, जिसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया। अब भारत को अगले सेट में जोरदार वापसी करनी होगी।

06:47 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: वॉलीबॉल में पहले सेट में पाकिस्तान आगे भारत और पाकिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान ने भारत पर छह अंकों की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के अंक 20 हैं, जबकि भारत के अंक 14 हैं। भारतीय टीम के कोच ने टाइमआउट लिया है और खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। भारत को मैच में वापसी के लिए अब लगातार अंक जुटाने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान ने भारत पर छह अंकों की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के अंक 20 हैं, जबकि भारत के अंक 14 हैं। भारतीय टीम के कोच ने टाइमआउट लिया है और खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। भारत को मैच में वापसी के लिए अब लगातार अंक जुटाने होंगे।

06:42 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: सेपकटकरा में भारत ने वियतनाम को 2-0 से हराया भारतीय सेपकटकरा टीम ने पुरुष क्वाड्रेंट ग्रुप का अपना आखिरी मुकाबला भी शानदार अंदाज में जीत लिया। भारत ने वियतनाम को 2-0 से हराया। टीम ने पहला गेम 15-12 और दूसरा गेम 15-9 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है। टीम ने दो मुकाबलों में दो जीत दर्ज की हैं। अब भारत का अगला मुकाबला म्यांमार से होगा। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। अगर भारत अंतिम चार में जगह बना लेता है तो उसका पदक पक्का हो जाएगा। ऐसे में म्यांमार के खिलाफ मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होगा।



भारतीय सेपकटकरा टीम ने पुरुष क्वाड्रेंट ग्रुप का अपना आखिरी मुकाबला भी शानदार अंदाज में जीत लिया। भारत ने वियतनाम को 2-0 से हराया। टीम ने पहला गेम 15-12 और दूसरा गेम 15-9 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है। टीम ने दो मुकाबलों में दो जीत दर्ज की हैं। अब भारत का अगला मुकाबला म्यांमार से होगा। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। अगर भारत अंतिम चार में जगह बना लेता है तो उसका पदक पक्का हो जाएगा। ऐसे में म्यांमार के खिलाफ मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होगा।

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06:42 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: वॉलीबॉल में भारत-पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल शुरू भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुष वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आमने-सामने हैं। मुकाबले की शुरुआत तेज रही। पाकिस्तान ने शुरुआती दौर में दो अंकों की बढ़त बनाई, लेकिन भारत ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुष वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आमने-सामने हैं। मुकाबले की शुरुआत तेज रही। पाकिस्तान ने शुरुआती दौर में दो अंकों की बढ़त बनाई, लेकिन भारत ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।

06:41 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: क्रिकेट में पाकिस्तान-बांग्लादेश सेमीफाइनल में देरी नागोया में गीले आउटफील्ड के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने में देरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश का असर मैदान पर देखने को मिला है। करीब एक घंटे की देरी के बाद भी कई बार निरीक्षण किया जा चुका है, लेकिन शुरुआत को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं थी।



मुकाबले में और देरी होने पर इसका असर भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले सेमीफाइनल पर भी पड़ सकता है। खराब रोशनी के कारण उस मुकाबले में भी व्यवधान आ सकता है। अब मुकाबले को लेकर अपडेट आया है। टॉस सुबह 6:25 बजे होगा और मैच 6:45 बजे शुरू होगा। बारिश के कारण मुकाबले को घटाकर 13-13 ओवर का कर दिया गया है। नागोया में गीले आउटफील्ड के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने में देरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश का असर मैदान पर देखने को मिला है। करीब एक घंटे की देरी के बाद भी कई बार निरीक्षण किया जा चुका है, लेकिन शुरुआत को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं थी।मुकाबले में और देरी होने पर इसका असर भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले सेमीफाइनल पर भी पड़ सकता है। खराब रोशनी के कारण उस मुकाबले में भी व्यवधान आ सकता है। अब मुकाबले को लेकर अपडेट आया है। टॉस सुबह 6:25 बजे होगा और मैच 6:45 बजे शुरू होगा। बारिश के कारण मुकाबले को घटाकर 13-13 ओवर का कर दिया गया है।

06:40 AM, 01-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: सेपकटकरा में भारत ने वियतनाम के खिलाफ पहला गेम जीता भारतीय सेपकटकरा टीम ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष क्वाड्रेंट ग्रुप-ए के मुकाबले में भारत ने वियतनाम के खिलाफ पहला गेम अपने नाम कर लिया है। मुकाबला काफी करीबी रहा और एक समय दोनों टीमें 12-12 की बराबरी पर थीं। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अंक जुटाए और दबाव बनाए रखते हुए पहला गेम 15-12 से जीत लिया।



भारतीय सेपकटकरा टीम ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष क्वाड्रेंट ग्रुप-ए के मुकाबले में भारत ने वियतनाम के खिलाफ पहला गेम अपने नाम कर लिया है। मुकाबला काफी करीबी रहा और एक समय दोनों टीमें 12-12 की बराबरी पर थीं। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अंक जुटाए और दबाव बनाए रखते हुए पहला गेम 15-12 से जीत लिया।