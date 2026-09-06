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The Indian women's team achieved a hat-trick of wins in the Asia Cup by defeating Pakistan by seven wickets.
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पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर भारतीय महिला टीम ने लगाई एशिया कप में जीत की हैट्रिक
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:26 AM IST
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप के ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.1 ओवर में महज 55 रन पर ऑलआउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट हासिल करते हुए पूरी टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने संघर्ष करती नजर आईं और टीम निर्धारित 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी। 56 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बेहद आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत ने 8.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप में लगातार तीसरी जीत हासिल की और ग्रुप चरण में अपना अजेय अभियान बरकरार रखा। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड और हॉन्गकॉन्ग को भी हराकर अपनी स्थिति मजबूत की थी।
लगातार तीन जीत के साथ टीम ने ग्रुप चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली थी। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अपने खेल के सभी विभागों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के लिए यह हार उसकी आगे की राह को मुश्किल बनाने वाली साबित हुई है। अब पाकिस्तान की टीम को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इस मुकाबले का परिणाम पाकिस्तान की आगे की स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर, भारतीय टीम लगातार तीन जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और उसकी नजरें अब सेमीफाइनल मुकाबले पर होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह जीत भारतीय टीम के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि टीम ने बेहद छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कम समय में मुकाबला समाप्त कर दिया।
भारत की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रन पर रोककर मैच की दिशा लगभग तय कर दी थी, जबकि बल्लेबाजों ने बिना किसी बड़े दबाव के लक्ष्य हासिल कर लिया। इस प्रदर्शन से भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। ग्रुप चरण में अजेय रहने के बाद अब टीम की कोशिश सेमीफाइनल में भी इसी लय को बरकरार रखने की होगी। वहीं पाकिस्तान के सामने अब करो या मरो की स्थिति है और उसे हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करके टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखनी होंगी।
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