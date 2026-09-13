अलीगढ़ में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

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अलीगढ़ के थाना सासनीगेट क्षेत्र में 38 वर्षीय कल्पना शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अंदर से गेट बंद कर आत्महत्या की। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने जानकारी दी।

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